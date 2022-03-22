Працевлаштування переселенців: як роботодавцю отримати 6,5 тис. грн. компенсації

Інструкція для роботодавців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Роботодавці, які працевлаштували переселенців, можуть зареєструвати їх у додатку "Дія" або надати заяву до Державної служби зайнятості. Це робиться для того, щоб отримати від держави компенсацію на зарплату таких працівників у розмірі 6,5 тис. грн.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Зазначається, що компенсація призначатиметься на час дії в Україні воєнного стану та ще 30 днів після його скасування, й видається на кожного працевлаштованого переселенця.

Врахуйте, що максимальний термін отримання виплат на одного такого працівника – 2 місяці.

"Для цього підприємству слід укласти трудовий контракт із громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою, та зареєструвати дані про працевлаштовану особу через портал "Дія" або надати заяву до Державної служби зайнятості", – зазначила Свириденко.

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Допомога для українців

Держава старанно підтримує українців фінансово та виплачує різні види компенсацій та допомоги під час війни.

Окрім фінансової підтримки роботодавців, усі, хто вимушено покинув свою домівку через бойові дії, отримають виплати у розмірі 2 тис. грн щомісяця, а батьки отримають 3 тис. грн на кожну дитину.

Також передбачені виплати тим, хто безкоштовно дав притулок у себе вдома переселенцю. Ці люди отримають 450 грн. компенсації за комунальні послуги на кожного переселенця.

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"Сьогодні" також писали, як біженцям знайти собі безкоштовне житло, та розповідали, що деякі українці вже почали отримувати 6,5 тис. грн через "єПідтримку".