Третина готелів у Криму чекає на банкрутство: як Росія знищує півострів

Готелі в Криму почнуть закриватися через низький попит / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Туристичний сезон у анексованому Росією Криму може провалитися через війну в Україні. Також на півострові може закритися близько третини готелів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами виконавчого директора так званого "Туристичного альянсу Криму" Світлани Возної, насамперед на закриття чекають гостьові будинки та невеликі готелі.

А представниця російського туроператора vil.ru Оксана Шустікова вважає, що з півострова зникнуть готелі на 50–60 номерів, які становлять 20–30% всього номерного фонду Криму.

Влітку 2022 очікується завантаження близько 30-40%, тоді як хорошим показником для Криму вважається 70-80%, а динаміка бронювань залишається низькою.

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До речі, з Криму вийшов найбільший сервіс бронювання житла Booking.com, що теж негативно позначилося на туризмі, вважає Шустікова.

У Криму злетіли ціни на овочі

Жителі півострова скаржаться, що продукти, а особливо овочі з так званого борщового набору, стрімко дорожчають.

Наприклад, на ринку "Привоз", в окупованому Сімферополі, овочі реалізуються вдвічі дорожче.

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Усього за кілька днів націнка на них зросла з 20 до 35 руб. за 1кг. Причини цього невідомі або просто не афішуються окупаційною російською адміністрацією.

"Сьогодні" раніше писали, що у Криму примусово забирають житло у людей і розповідали, як росіяни зіпсували життя на колись квітучому півострові.