Того, що зібрали, – мало: в Україні може сильно подорожчати гречка через дефіцит

Що буде з ціною на гречку в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Гречка в Україні продовжує дорожчати і ця тенденція зберігатиметься щонайменше до Нового року. Наразі ціна за кілограм у роздріб вже становить 50 грн.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

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На думку представників галузевих асоціацій, ціни зростають через дефіцит гречаної крупи, мовляв, того, що зібрали з власних полів, – недостатньо.

Кількість посівних площ в Україні зменшується, а господарства надають перевагу вирощуванню інших культур, наприклад, ріпаку чи соняшнику. Тому гречку доводиться закуповувати в інших країнах, зокрема у Російській Федерації.

Чому в Україні дефіцит гречки?

Раніше член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів, що таке зростання ціни може бути лише накручуванням з боку виробників.

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На думку експерта, значення цієї крупи перебільшене і українці не споживають такої великої кількості гречки. Однак ціни все одно зростатимуть, але не більше ніж на 20%, оскільки наразі в країні поглиблюється інфляція.

"Сьогодні" також розповідали, які товари бакалії незабаром подорожчають для українців та писали, як по українських виробниках можуть вдарити високі ціни на природній газ.