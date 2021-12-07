Того, что собрали, – мало: в Украине может сильно подорожать гречка из-за дефицита

Что будет с ценой на гречку в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Гречка в Украине продолжает дорожать и эта тенденция будет сохраняться как минимум до Нового года. Сейчас цена за килограмм в розницу составляет 50 грн.

Об этом говорилось в эфире телеканала "Украина 24".

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По мнению представителей отраслевых ассоциаций, цены растут из-за дефицита гречневой крупы, мол, того, что собрали с собственных полей, – недостаточно.

Количество посевных площадей в Украине уменьшается, а хозяйства предпочитают выращивать другие культуры, например, рапс или подсолнечник. Поэтому гречку приходится закупать в других странах, в том числе в Российской Федерации.

Почему в Украине дефицит гречки?

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал, что такой рост цены может быть только накручиванием со стороны производителей.

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По мнению эксперта, значение этой крупы преувеличено и украинцы не потребляют такого большого количества гречки. Однако цены все равно будут расти, но не более чем на 20%, так как в настоящее время в стране углубляется инфляция.

"Сегодня" также рассказывали, какие товары бакалеи вскоре подорожают для украинцев и писали, как по украинским производителям могут ударить высокие цены на природный газ.