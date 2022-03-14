Тепер тільки водка! Росіяни можуть забути про розкіш із-за кордону

Обмеження наберуть чинності з 16 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство торгівлі США опублікувало список предметів розкоші, які заборонені до ввезення в Росію з 16 березня.

Про це відомство повідомило на своєму сайті.

Реклама

До заборонених належать такі товари:

алкоголь (шампанське, віскі, бурбон, текіла, ром тощо);

жіночі сумочки та валізи;

тютюнові вироби (сигари, трубковий тютюн, нюхальний та жувальний тютюн тощо);

коштовне каміння та ювелірні вироби;

косметика та парфумерія (туалетна вода, засоби для макіяжу, догляд за шкірою тощо);

хутряні шкурки, вироби з натурального хутра, шовк, килими;

деякий одяг (светри, штани, лижні костюми, купальники, рукавички, краватки тощо, якщо оптова ціна США становить від $1000 за одиницю);

суднові двигуни, снігоходи, мотоцикли, деякі легкові автомобілі, включно з електромобілями;

роялі, наручні годинники, предмети мистецтва, колекційні предмети.

ЄС готується до нових санкцій

Наразі триває підготовка до запровадження четвертого пакету санкцій проти Росії. Євросоюз готується відмовитись від російських енергоносіїв.

"До середини травня ми виступимо з пропозицією про поетапну відмову від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року, підкріплену необхідними національними та європейськими ресурсами", – сказала Урсула фон дер Ляєн, виступаючи разом з президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем та президентом Франції Еммануелем Макроном після саміту лідерів ЄС щодо України.

Реклама

Раніше ми розповідали, що Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 11 березня, розширили санкції проти Росії через війну в Україні.

Також ми писали, що Велика Британія наклала санкції на російського олігарха Арбамовича.