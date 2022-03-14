Теперь только водка! Россияне могут забыть о роскоши из-за границы

Ограничения вступят в силу с 16 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Министерство торговли США опубликовало список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию с 16 марта.
Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
К запрещенным относятся такие товары:
- алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т. п.);
- женские сумочки и чемоданы;
- табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т. п.);
- драгоценные камни и ювелирные изделия;
- косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, уход за кожей);
- меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
- некоторая одежда (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т. д., если оптовая цена США составляет от $1000 за единицу);
- судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;
- рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.
ЕС готовится к новым санкциям
Сейчас продолжается подготовка к введению четвертого пакета санкций против России. Евросоюз готовится отказаться от российских энергоносителей.
"До середины мая мы выступим с предложением о поэтапном отказе от российского газа, нефти и угля до 2027 года, подкрепленном необходимыми национальными и европейскими ресурсами", – сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая вместе с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном после саммита лидеров ЕС по Украине.
Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты Америки в пятницу, 11 марта, расширили санкции против России из-за войны в Украине.
Также мы писали, что Великобритания наложила санкции на российского олигарха Арбамовича.