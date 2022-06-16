SWIFT чи Western Union? Як швидше та дешевше відправити гроші

У чому різниця між SWIFT та Western Union та як зручніше відправити гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато українців стикаються з проблемою переказу грошей з-за кордону. На слуху дві популярні системи: SWIFT та Western Union, за допомогою яких можна провести платіж.

"Сьогодні" розповідає про те, у чому їхня головна відмінність і що буде вигідніше саме для вас.

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SWIFT

Почнемо з того, що ця міжнародна система платежів вважається дуже безпечною та охоплює 200 країн світу, а також дозволяє зробити перекази фактично у всіх валютах.

Для того, щоб створити SWIFT-платіж, вам обов'язково знадобиться рахунок у банку, оскільки потрібно буде вказати IBAN.

Також потрібно повідомити:

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ПІБ одержувача;

ідентифікатори банку отримувача та банку посередника: коди SWIFT та BIC;

призначення платежу.

Швидкість та вартість

Перекази через SWIFT не миттєві, вони проходять за 1-3 дні, а комісію за них формує банк, з якого ви відправляєте гроші.

Також комісія залежить від того, в яку країну ви здійснюєте переказ, і в середньому вартість відправлення через SWIFT становить 0,5-1% від суми + 10-20 доларів.

Врахуйте, що іноді переказ може "гуляти" між банками-посередниками, і це може збільшити суму комісії. А ось перевага в тому, що спосіб оплати комісії вибирає відправник, тобто може заплатити сам або перекласти цей обов'язок на отримувача.

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Тому, враховуючи безпеку системи та порівняно невеликі комісії, які можна перекласти на іншу людину, SWIFT вважається хорошим способом для переказу великих сум, розповіли експерти Monobank виданню AIN. А от якщо вам потрібна терміновість, краще розглянути іншу систему.

Western Union

Ця система теж дуже популярна. Для оформлення переказу потрібно взяти паспорт та сходити у відділення банку, яке співпрацює з Western Union.

Сума транзакції та комісія залишається завжди на стороні відправника, а одержувачеві потрібно просто передати 10-значний код.

З цим номером він може прийти у відділення у себе в країні та відразу ж забрати гроші. Але документи все одно треба взяти.

Через Western Union можна переказати гроші без банківського рахунку, але отримати в Україні в такому разі можна до 150 тис. грн.

Вартість та швидкість

Western Union відправляє гроші швидше, але тарифи досить високі, вони також залежать від країни, куди ви відправляєте гроші.

Наприклад, якщо ви перешлете 450 польських злотих, то Western Union зніме з вас 20 злотих під час відправлення, а все, що понад 3 тис. злотих, буде оподатковуватися комісією 4% від суми!

Також через Western Union можна надсилати гроші не в такій кількості різноманітних валют.

Як бачимо, обидві системи мають свої переваги і недоліки, тому потрібно орієнтуватися на свої потреби. Якщо вам дуже важлива швидкість – вибирайте Western Union, а якщо ви хочете заощадити на комісії від великої суми – SWIFT.

Сайт "Сьогодні" раніше писав про шість способів отримати міжнародний переказ та розповідав, як відключення російських банків 14 червня від SWIFT вплинуло на вартість їхніх акцій.