SWIFT или Western Union? Как быстрее и дешевле отправить деньги

В чем разница между SWIFT и Western Union и как удобнее отправить деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы сталкиваются с проблемой перевода денег из-за границы. На слуху две популярные системы: SWIFT и Western Union, с помощью которых можно провести платеж.

"Сегодня" рассказывает о том, в чем их главное отличие и что будет выгоднее именно для вас.

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SWIFT

Начнем с того, что эта международная система платежей считается безопасной и охватывает 200 стран мира, а также позволяет совершить переводы практически во всех валютах.

Для того чтобы создать SWIFT-платеж, вам обязательно понадобится счет в банке, поскольку нужно будет указать IBAN.

Также нужно сообщить:

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ФИО получателя;

идентификаторы банка получателя и банка посредника: коды SWIFT и BIC;

назначение платежа.

Скорость и стоимость

Переводы через SWIFT не мгновенны, они проходят 1-3 дня, а комиссию за них формирует банк, из которого вы отправляете деньги.

Также комиссия зависит от того, в какую страну вы делаете перевод, и в среднем стоимость отправления через SWIFT составляет 0,5-1% от суммы + 10-20 долларов.

Учтите, что иногда перевод может "гулять" между банками-посредниками, и это может увеличить сумму комиссии. А вот преимущество в том, что способ оплаты комиссии выбирает отправитель, то есть может заплатить сам или перевести эту обязанность на получателя.

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Поэтому с учетом безопасности системы и сравнительно небольшими комиссиями, которые можно переложить на другого человека, SWIFT считается хорошим способом для перевода крупных сумм, рассказали эксперты Monobank изданию AIN.

А вот если вам нужна срочность, то лучше рассмотреть другую систему.

Western Union

Эта система тоже очень популярна. Для оформления перевода нужно взять паспорт и сходить в отделение банка, которое сотрудничает с Western Union.

Сумма транзакции и комиссия остается всегда на стороне отправителя, а получателю нужно просто передать 10-значный код.

С этим номером он может прийти в отделение у себя в стране и сразу же забрать деньги. Но документы все равно нужно взять.

Через Western Union можно перевести деньги и без банковского счета, но получить в Украине в таком случае можно до 150 тыс. грн.

Стоимость и скорость

Western Union отправляет деньги быстрее, но тарифы достаточно высокие, они тоже зависят от страны, куда вы отправляете деньги.

Например, если вы перешлете 450 польских злотых, то Western Union снимет с вас 20 злотых при отправке, а все, что выше 3 тыс. злотых, будет облагаться комиссией 4% от суммы!

Также через Western Union можно отправлять деньги не в таком количестве разнообразных валют.

Как мы видим, обе эти системы имеют свои достоинства и недостатки, поэтому нужно ориентироваться на свои потребности. Если вам очень важна скорость - выбирайте Western Union, а если вы хотите сэкономить на комиссии от большой суммы – SWIFT.

Сайт "Сегодня" писал о шести способах получить международный перевод и рассказывал, как отключение российских банков 14 июня от SWIFT повлияло на стоимость их акций.