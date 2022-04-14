Будівництва в Україні оживають. Як зводитимуть житло для вимушених переселенців

У столиці почалася робота як мінімум на десяти будмайданчиках / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Схоже, українські забудовники повірили, що російські війська не зможуть просунутися далеко на захід і починають розморожувати будівництво. Найбільше будмайданчиків почало працювати у західних областях. Паралельно з цим держава обіцяє запустити програму за спрощеним механізмом введення в експлуатацію новобудов, частина квартир у яких не продана. Це житло планують викуповувати для людей, які втратили дах над головою.

"Сьогодні" розбиралися, як швидко відновиться будівельна галузь та як може працювати держпрограма щодо компенсації втраченого житла.

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Крани знову закрутилися

Війна війною, а будівництво за розкладом. До такої думки вже дійшли понад 20% українських девелоперів, які вже розморозили роботи на будмайданчиках. Якщо зайти на профільні сайти, які моніторять активність на будмайданчиках, можна побачити, як з початку квітня щодня з'являються новини про те, що той чи інший забудовник відновив роботу.

За даними порталу ЛУН, станом на початок квітня із 782 недобудованих житлових комплексів роботи йдуть уже на 164 об'єктах (21%).

Більшість цих об'єктів перебуває у західних областях, хоча почали оживати й будівництва у центрі країни. Зокрема, у столиці розпочалася робота як мінімум на десяти будмайданчиках. У більшості забудовники кажуть, що ведуть роботи власним коштом, які вони акумулювали до війни.

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Щоправда, про повноцінне відновлення будівництва говорити поки що зарано. Учасники ринку кажуть, що частину важкої техніки, яка потрібна для виконання робіт, вони передали на потреби військових – для ліквідації завалів та розчищення постраждалих районів. Тому на більшості об'єктів виконуються роботи типу буріння паль, заливання плит перекриттів тощо. На будівлях візуально працює невелика кількість працівників.

"Через війну будівництво житла у Києві було повністю зупинено. І річ не в тому, що зупинилися продажі квартир. Більшість провідних київських девелоперів приєдналися до створення оборонних споруд столиці, залучено спецтехніку, частина працівників компаній займаються волонтерством та задіяні у теробороні. Іншими словами, війна змушує будівельний бізнес працювати на перемогу", – заявив засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

За його словами, повноцінне, а не часткове, як це відбувається зараз, відновлення будівництва житла в Києві стане можливим лише після перемоги та скасування воєнного стану.

"Адже ризики як для забудовників, так і для інвесторів нікуди не зникли. Тому будь-які прогнози щодо термінів відновлення будівництва зараз давати дуже складно. Проте можна говорити, що найбільші компанії, лідери ринку, налаштовані виконати взяті на себе зобов'язання перед інвесторами", – заявив Михайло Підвисоцький.

Держава всім допоможе?

Останнім часом чиновники все частіше говорять про те, що найближчим часом держава стимулюватиме будівництво нового житла насамперед для тих, хто через війну втратив дах над головою. Наразі йдеться про те, що для переселенців потрібно збудувати кілька десятків тисяч квартир і перші з них планують отримати вже за кілька місяців.

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Для того щоб забезпечити таку швидкість здачі житла, чиновники озвучили схему, за якою у забудовників викуповуватимуть вільні квартири в будинках, які здаватимуться найближчим часом і вводитимуть їх в експлуатацію за спрощеною схемою.

З одного боку, це може прискорити процес і навіть допомогти здати будинки, які знаходяться у фінальній стадії будівництва у збанкрутілих забудовників, на кшталт "Укрбуд" та "Аркада". З іншого боку, девелопери побоюються, що держава просто відбере вільне житло, а заплатить за нього колись потім, позбавивши забудовників оборотних коштів.

"Можна лише гадати, як це буде реалізовано – деталей програми на сьогодні немає. Суцільні здогадки: чи викуплятимуться квартири в будинках уже введених в експлуатацію? Якщо так, то непроданих квартир буде лише 5%", – розповів один з учасників ринку.

За словами експертів, клас цих будинків переважно комфорт, що в середньому на 20% за ціною вище за економ-клас. Тобто державі доведеться переплачувати за таке житло для вимушених переселенців.

"Ніхто не знає, скільки непроданих квартир залишилося у того чи іншого забудовника, які джерела фінансування цієї програми і, нарешті, якою буде ціна, за якою планують викуповувати житло. Поки не озвучать усі умови такої програми, можна лише гадати, допоможе вона запустити ринок й будівництво піде прискореними темпами, чи, навпаки, ускладнить життя забудовників", – кажуть фахівці.

Раніше ми писали про те, що буде з цінами на квартири після війни. Також читайте про те, на яких умовах добудують житло, і чи компенсують втрати українців.