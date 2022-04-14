Стройки в Украине оживают. Как будут возводить жилье для вынужденных переселенцев

В столице началась работа как минимум на десятке стройплощадок / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Похоже, украинские застройщики поверили, что российские войска не смогут продвинуться далеко на запад и начинают размораживать стройки. Больше всего стройплощадок начало работать в западных областях. Параллельно с этим государство обещает запустить программу по упрощенному механизму ввода в эксплуатацию новостроев, часть квартир в которых не продана. Это жилье планируют выкупать для людей, которые лишились крыши над головой.

"Сегодня" разбирались, как быстро восстановится строительная отрасль и как может работать госпрограмма по компенсации утраченного жилья.

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Краны снова завертелись

Война войной, а стройка по расписанию. К такой мысли уже пришли больше 20% украинских девелоперов, которые уже разморозили работы на стройплощадках. Если зайти на профильные сайты, которые мониторят активность на стройплощадках, то можно увидеть, как с начала апреля ежедневно появляются новости о том, что тот или иной застройщик возобновил работу.

По данным портала ЛУН, по состоянию на начало апреля из 782 недостроенных жилых комплексов работы идут уже на 164 объектах (21%).

Большая часть этих объектов находится в западных областях, хотя начали оживать и стройки в центре страны. В частности, в столице началась работа как минимум на десяти стройплощадках. В большинстве застройщики говорят, что ведут работы за собственные средства, которые они аккумулировали до войны.

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Правда, о полноценном возобновлении строительства говорить пока рано. Участники рынка говорят, что часть тяжелой техники, которая необходима для выполнения работ, они передали на нужды военных – для ликвидации завалов и расчистки пострадавших районов. Поэтому на большинстве объектов выполняются работы типа бурения свай, заливание плит перекрытий и т.п. На стройках визуально работает небольшое количество сотрудников.

"Из-за войны строительство жилья в Киеве было полностью остановлено. И дело не в том, что остановились продажи квартир. Большинство ведущих киевских девелоперов присоединилось к созданию оборонных сооружений столицы, задействована спецтехника, часть работников компаний занимаются волонтерством и задействованы в теробороне. Другими словами, война вынуждает строительный бизнес работать на победу", – заявил основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

По его словам, полноценное, а не частичное, как это происходит сейчас, восстановление строительства жилья в Киеве станет возможным только после победы и отмены военного положения.

"Ведь риски как для застройщиков, так и для инвесторов никуда не исчезли. Поэтому любые прогнозы по срокам возобновления строительства сейчас давать очень сложно. Однако можно говорить, что крупнейшие компании, лидеры рынка, настроены выполнить взятые на себя обязательства перед инвесторами", – заявил Михаил Подвысоцкий.

Государство всем поможет?

В последнее время чиновники все чаще говорят о том, что в ближайшее время государство будет стимулировать строительство нового жилья в первую очередь для тех, кто из-за войны лишился крыши над головой. Сейчас речь идет о том, что для переселенцев нужно построить несколько десятков тысяч квартир и первые из них планируют получить уже через несколько месяцев.

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Для того чтобы обеспечить такую скорость сдачи жилья, чиновники озвучили схему, по которой у застройщиков будут выкупать свободные квартиры в домах, которые будут сдаваться в ближайшее время и вводить их в эксплуатацию по упрощенной схеме.

С одной стороны, это может ускорить процесс и даже помочь сдать дома, которые находятся в финальной стадии строительства у обанкротившихся застройщиков, типа "Укрбуда" и "Аркады". С другой стороны, девелоперы опасаются, что государство попросту отберет свободное жилье, а заплатит за него когда-нибудь потом, лишив застройщиков оборотных средств.

"Можно лишь гадать, как это будет реализовано – деталей программы на сегодня нет. Сплошные догадки: будут ли выкупаться квартиры в домах уже введенных в эксплуатацию? Если так, то непроданных квартир будет только 5%", – рассказал нам один из участников рынка.

По словам экспертов, класс этих домов, преимущественно комфорт, что в среднем на 20% по цене выше эконом-класса. То есть государству придется переплачивать за такое жилье для вынужденных переселенцев.

"Никто не знает, какое количество непроданных квартир осталось у того или иного застройщика, каковы источники финансирования этой программы, и, наконец, какой будет цена, по которой планируют выкупать жилье. Пока не озвучат все условия такой программы, можно лишь гадать, поможет она запустить рынок и стройки пойдут ускоренными темпами или, наоборот, усложнит жизнь застройщиков", – говорят специалисты.

Ранее мы писали о том, что будет с ценами на квартиры после войны. Также читайте о том, на каких условиях достроят жилье, и компенсируют ли потери украинцев.