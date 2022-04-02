Война все спишет? На каких условиях достроят жилье, и компенсируют ли потери украинцев

Многие дома, без оформленного права собственности, были почти сданы в эксплуатацию, но затем разрушены во время боевых действий

Первичный рынок, как и все другие отрасли в Украине, страдает последствия войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины принесла нашей стране огромный ущерб. Официальные органы власти говорят, что убытки уже перевалили за 500 млрд долларов и растут каждый день. Правительство предложило гражданам фиксировать разрушения своего жилья и подавать заявки на восстановление через "Дія".

Однако, пока нет никакого механизма, который бы фиксировал разрушения новостроек – многие дома были уже почти сданы в эксплуатацию, но потом разрушены в ходе боевых действий. Из-за того, что право собственности на них не было оформлено, подавать заявки на компенсацию через "Дія" нельзя.

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"Сегодня" поговорили с экспертами о перспективе достройки первичного жилья и о том, когда люди смогут заселиться в свои квартиры после войны.

Война все спишет

Практически с самого начала войны Торгово-промышленная палата Украины (ТППУ) объявила, что в стране из-за военных действий случились форс-мажорные обстоятельства. Теперь юрлицам фактически достаточно распечатать с сайта ТППУ соответствующую форму, чтобы объявить, что в данных условиях компания не может выполнить свои обязательства.

Форс-мажорные обстоятельства не дают права автоматически отменить обязательства по договору. Но при этом есть ряд других норм, которые может применять бизнес. Например, стороны договора освобождаются от обязанности по уплате штрафных санкций по договору – например, неустойки, штрафа или пени в случае срывов сроков выполнения работ. В большинстве случаев договор составлен так, что инвестор полностью зависит от доброй воли застройщика, — говорит юрист Артем Садовой.

Если говорит о рынке первичной недвижимости, то у застройщиков будет множество лазеек для того, чтобы отказывать инвесторам в достройке жилья. Да и в самом договоре может быть много вариантов, которые снимают с них ответственность.

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А некоторые девелоперы и вовсе могут обанкротиться по объективным причинам – если война уничтожила сам недостроенный дом и технику компании, то без государственной помощи или выплат репараций со стороны России, застройщик может и не справиться со своими финансовыми обязательствами.

Что ждет первичный рынок

Участники строительного рынка констатируют, что на данный момент нет какого-то механизма, который бы позволил застройщикам получать компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество.

"Уже сейчас идут дискуссии о способах компенсации за утраченное или поврежденное жилье. Предлагается несколько механизмов, ни один из которых пока не является оптимальным, ведь война продолжается и не известно, сколько еще Украина будет испытывать разрушения", — поясняет "Сегодня" основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

К тому же до сих пор непонятное происхождение источников финансирования на восстановление страны, их объем, чтобы компенсировать причиненный ущерб.

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"Очевидно, что последствия войны уже радикально изменили рынок первичной недвижимости. Возобновление же массового строительства жилья возможно только после победы в войне", – говорит Михаил Пидвысоцкий.

По его словам, для этого нужно решить несколько важных системных вопросов:

Провести денежный аудит всех причиненных разрушений и повреждений жилья.

Разработать систему компенсаций (денежными или квартирами) на основе морального ущерба пострадавшим.

Привести в порядок реформу градостроительства в области защиты инвесторов, получение разрешительных документов с учетом последствий войны, внедрение новых требований к безопасности граждан и "устойчивости" зданий.

Создать "фонд восстановления" с понятными источниками финансирования и прозрачной росписью расходов, сроков компенсации владельцам поврежденного и разрушенного жилья.

Разработать финансовую систему "поощрения" девелоперов к программам восстановления жилья за счет кредитов под минимальные или только номинальные проценты (от 0% до 2-3%), другие лояльные механизмы привлечения застройщиков, например, через выделение земельных участков, в качестве компенсации за участие в программах восстановления.

Разработать отдельную программу по завершению новостроек обанкротившихся застройщиков на основе частичного госфинансирования и привлечения девелоперов: аудит недостроенных из-за войны домов, аудит инвесторов, установление сроков завершения строительства и т.д.

Параллельное внедрение механизмов реконструкции устаревшего жилья и реновации промышленных зон.

Возможное введение гибкой системы кредитования будущего строительства жилья: кредитование под конкретный проект строительства и постепенный отказ от продажи квартир до момента ввода объекта в эксплуатацию.

"По большому счету, сейчас еще рано говорить о том, что уже есть какие-то не теоретические, а практические наработки. Идет война. Застройщики помогают стране, и я убежден, что ее масштабное восстановление возможно только после победы", — резюмировал Михаил Пидвысоцкий.

Ранее мы писали о том, как украинцы продают квартиры по "серым" схемам, а также рассказывали, что будет с ценами на жилье после войны.