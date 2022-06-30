Вартість пального падає: що відбувається з цінами на українських АЗС

Ситуація на ринку поступово нормалізується / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На українських заправках спостерігається зниження вартості деяких видів бензину та газу, який лише за останній день здешевшав на 14 коп.

Про це свідчать останні оновлені дані AutoRia.

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Вони показують, що середня вартість А-95+ (станом на 29 червня 2022 року) впала на 17 коп. і становить 51,99 грн, А-95 — 50,64 грн, А-92 — 50,30 грн, ДП зросло в ціні на 1 коп і коштує 56,40 грн, а газ впав на 14 коп. і продається зараз за 41,67 грн.

Загалом ситуація на окремих заправках 30 червня має такий вигляд:

АЗС і вид пального АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95 + 52 грн - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ 42 грн 41,97 грн 39 грн 51,59 грн

Ситуація на ринку покращується

Обсяги імпорту пального в Україну зростають щоденно і це вже почало приносити свої плоди.

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Проблеми з автогазом в країні вже ліквідовані і це пальне почало поступово дешевшати. У найближчий тиждень ціна на нього знизиться ще на 1-1,5 гривні, прогнозує директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

Ситуація з бензином теж стабілізується. Експерт вважає, що вона вирівняється у найближчі 2-3 місяці – дефіцит зникне, а ціни підуть вниз.

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що зовсім скоро українські заправки поповняться дизельним пальним.

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