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Вартість пального падає: що відбувається з цінами на українських АЗС

Уляна Лебич
30 червня, 14:47
Розповідаємо, що відбувається з наявністю та вартістю бензину на українських заправках

Ситуація на ринку поступово нормалізується / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На українських заправках спостерігається зниження вартості деяких видів бензину та газу, який лише за останній день здешевшав на 14 коп.

Про це свідчать останні оновлені дані AutoRia.

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Вони показують, що середня вартість А-95+ (станом на 29 червня 2022 року) впала на 17 коп. і становить 51,99 грн, А-95 — 50,64 грн, А-92 — 50,30 грн, ДП зросло в ціні на 1 коп і коштує 56,40 грн, а газ впав на 14 коп. і продається зараз за 41,67 грн.

Загалом ситуація на окремих заправках 30 червня має такий вигляд:

АЗС і вид пальногоАЗС ОККОАЗС WOGАЗС UPGАЗС Shell
А-95 +52 грн---
А-9551 грн51 грн48,90 грн50,99 грн
А-92----
ДП57 грн57 грн56 грн57,99 грн
газ42 грн41,97 грн39 грн51,59 грн

Ситуація на ринку покращується

Обсяги імпорту пального в Україну зростають щоденно і це вже почало приносити свої плоди.

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Проблеми з автогазом в країні вже ліквідовані і це пальне почало поступово дешевшати. У найближчий тиждень ціна на нього знизиться ще на 1-1,5 гривні, прогнозує директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

Ситуація з бензином теж стабілізується. Експерт вважає, що вона вирівняється у найближчі 2-3 місяці – дефіцит зникне, а ціни підуть вниз.

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що зовсім скоро українські заправки поповняться дизельним пальним.

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