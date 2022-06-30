Стоимость топлива падает: что происходит с ценами на украинские АЗС

Ситуация на рынке постепенно нормализуется / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
На украинских заправках наблюдается снижение стоимости некоторых видов бензина и газа, который только за последний день подешевел на 14 коп.
Об этом свидетельствуют последние обновленные данные AutoRia.
Они показывают, что средняя стоимость А-95+ (по состоянию на 29 июня 2022 г.) упала на 17 коп. и составляет 51,99 грн, А-95 – 50,64 грн, А-92 – 50,30 грн, ДТ выросло в цене на 1 коп и стоит 56,40 грн, а газ упал на 14 коп. и продается сейчас за 41,67 грн.
В целом ситуация на отдельных заправках 30 июня выглядит так:
|АЗС и вид горючего
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95+
|52 грн
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДТ
|57 грн
|57 грн
|56 грн
|57,99 грн
|газ
|42 грн
|41,97 грн
|39 грн
|51,59 грн
Ситуация на рынке улучшается
Объемы импорта горючего в Украине растут ежедневно и это уже начало приносить свои плоды.
Проблемы с автогазом в стране уже ликвидированы, и это топливо начало постепенно дешеветь. В ближайшую неделю цена на него снизится еще на 1-1,5 гривни, прогнозирует директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук.
Ситуация с бензином тоже стабилизируется. Эксперт считает, что она выровняется в ближайшие 2-3 месяца. дефицит исчезнет, а цены пойдут вниз.
Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что совсем скоро украинские заправки пополнятся дизельным топливом.
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