Криза поглиблюється? Скільки коштує бензин на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

21 червня на українських АЗС спостерігається тотальний дефіцит бензину А-92, натомість автогаз та А-95 є майже скрізь. Водночас вартість деяких видів бензину 19-20 червня впала.
Про це свідчать дані AutoRia.
Зокрема, 21 червня середня вартість А-95+ на українських АЗС становить 51,56 грн (18 червня була 52 грн), А-95 — 50,76 грн (18 червня — 50,77 грн), А-92 — 51,50 грн, ДП — 56,58 грн (18 червня — 56,62 грн), а газу — 42,04 грн (18 червня — 42,50 грн).
Загалом ситуація на заправках має такий вигляд:
|АЗС і вид пального
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95 +
|52 грн
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДП
|57 грн
|57 грн
|56 грн
|57,99 грн
|газ
|42 грн
|41,97 грн
|37 грн
|43,04 грн
Питання дефіциту вирішать, попередніх цін більше не буде
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Ліга.net" заявив, що проблема дефіциту бензину незабаром вирішиться, однак довоєнних цін на пальне чекати не доводиться.
Нині можна бачити, як на українських АЗС зростає вартість бензину А-95, а А-92 та газу немає зовсім.
Якщо вартість пального зростає у всьому світі й коштує умовно 2 євро (62,38 грн), то і в Україні ціни 1 євро бути ніяк не може. Тож довоєнних цін очікувати не варто.
"Сьогодні" писали, як польська компанія обдурила українців із закупівлями пального і хто затримує постачання бензину в Україну.