Старт податкової амністії в Україні та харчування в школах по-новому – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

В Україні з 1 вересня змінилося харчування в школах, а також введено в дію податкова амністія. Колаж: "Сьогодні"

В Україні з 1 вересня в силу вступили нові норми харчування в школах, а також стартувала і податкова амністія, яка триватиме рівно рік.

Початок податкової амністії

З 1 вересня в Україні стартувала податкова амністія.

Декларуванню підлягають банківські метали, гривні, долари та інші валюти. Також вказувати в декларації потрібно і майно, яке належить платнику податків, в тому числі на праві спільної або часткової спільної власності.

Також декларувати потрібно:

земельні ділянки, житлову і нежитлову нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва;

транспорті засоби;

ювелірні вироби;

предмети мистецтва;

антикваріат;

дорогоцінне каміння;

дорогоцінні метали.

цінні папери (акції, ОВДП), частини або паї в майні юридичних осіб, інші корпоративні права.

будь-які джерела отримання дивідендів чи інших видів доходу (наприклад, депозит у банку).

права інтелектуальної власності (винаходи, право власності на товарні знаки та ін.).

пам'ятні монети і банкноти.

Збільшення стипендій в Україні

Стипендії учням установ професійної освіти, студентам закладів професійної, перед вищої і вищої освіти підвищать.

Так, в установах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 рази, а студенти вузів отримають підвищення мінімум в 1,5 рази.

Таким чином мінімальна стипендія в навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації може вирости майже до 2 тис. грн, а в закладах профтехосвіти – до 1 225 гривень.

Нові норми харчування в школах

З 1 вересня в Україні в силу вступили нові норми харчування в школах, з яких прибрали кондитерські вироби, ковбаси, гриби, сосиски, консерви. Вживання солі, соків, цукру, картоплі, хліба почнуть обмежувати.

У той же час в шкільних їдальнях почнуть збільшувати кількість м'ясних страв, молочної продукції, круп, бобових, фруктів.

Нове меню буде складатися з 160 страв. У шкільних їдальнях з'являться традиційні українські страви, а також – їжа з раціону різних народів світу, безглютенові і безлактозние страви.

Зміна порядку розрахунку середньої заробітної плати

Уряд вирішив, що суми нарахованої заробітної плати, крім премій та інших заохочувальних виплат, враховуються в тому місяці, за який вони нараховані, і в розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки.

Згідно із затвердженим документом, премії за підсумками роботи за певний період враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

Нова послуга в "Дії"

Пемьер-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, відтепер подати документи про намір укласти шлюб можна через портал "Дія", – сказав Шмигаль.

Крім того, зазначив прем'єр, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

Нагадаємо, що український COVID-сертифікат діє за кордоном. Український журналіст, перебуваючи на території Франції, перевірив, чи все працює.