Без кави і сосисок: з 1 вересня годувати дітей в школах і садках почнуть по-новому

Замість ковбас і кондитерських виробів в шкільних їдальнях почнуть збільшувати кількість м'ясних страв і молочної продукції

Тепер школярам пропонуватимуть тільки здорову їжу. Колаж: "Сьогодні"

З 1 вересня в Україні в силу вступають нові норми харчування в школах. Тепер в їдальнях не продаватимуть сосиски, каву, чіпси та інші шкідливі для дитячого організму продукти.

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Як розповів глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат Михайло Радуцький, з 1 вересня 2021 року по 1 січня 2022 року перехідний період на нові норми харчування.

Вживання солі, соків, цукру, картоплі, хліба почнуть обмежувати, а кондитерські вироби, ковбаси, гриби, сосиски, консерви і зовсім прибрали з норм харчування.

Водночас в шкільних їдальнях почнуть збільшувати кількість:

м'ясних страв;

молочної продукції;

круп;

бобових;

фруктів.

Нове меню буде складатися з 160 страв. У шкільних їдальнях з'являться традиційні українські страви, а також – їжа з раціону різних народів світу, безглютенові і безлактозние страви.

Навчання під час пандемії COVID-19

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Як раніше розповів сайту "Сьогодні" Сергій Чумак, і. о. гендиректора ГУ Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України, за регламентними документами, школи повинні заробити 1 вересня, якщо 80% їх персоналу вакциновані.

"Цей процес буде жорстко контролюватися. Викладачів, які не вакциновані, не допускатимуть до навчального процесу. Це питання тримається на постійному контролі і буде обговорюватися завтра на засідання міського штабу з НС", – зазначив Сергій Чумак.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузин розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.