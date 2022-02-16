Стабільності немає: що зараз відбувається із цінами на пшеницю

Зерно в Україні продовжує дорожчати
В Україні в середу, 16 лютого, тривають незначні коливання цін на пшеницю через неспокійну ситуацію на українсько-російському кордоні. Так, пшениця 2 класу зараз коштує 8596 грн за тонну, третього класу – 8562 грн, а фуражна пшениця – 7907 грн.
Про це свідчать дані Tripoli.land.
Скільки зараз коштують решта зернових культур:
- Кукурудза – 7833 грн/тонна;
- Соняшник – 19 697 грн/т;
- Соя – 19 383 грн/т;
- Горох – 8844 грн грн/т;
- Ріпак 19 245 грн.
Дефіцит цукру
Україну прийнято вважати лідером із виробництва цукру, але незабаром у країні можуть з'явитися проблеми з доступністю цього продукту.
Дефіцит цукру загрожує українцям через скорочення посівних площ цукрових буряків, з яких його і виробляють.
За підрахунками експертів, 2022 року витрати на вирощування цієї культури зростуть на 44% і це спричинить ще більше скорочення площ.
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