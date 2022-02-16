Стабильности нет: что сейчас происходит с ценами на пшеницу

Зерно в Украине продолжает дорожать

В Украине в среду, 16 февраля, продолжаются незначительные колебания цен на пшеницу из-за неспокойной ситуации на украинско-российской границе. Так, пшеница 2 класса сейчас стоит 8596 грн за тонну, третьего класса – 8562 грн, а фуражная пшеница – 7907 грн.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Сколько сейчас стоят остальные зерновые культуры:

Кукуруза – 7833 грн/тонна;

Подсолнечник – 19 697 грн/т;

Соя – 19 383 грн/т;

Горох – 8844 грн грн/т;

Рапс – 19 245 грн.

Дефицит сахара

Украину принято считать лидером по производству сахара, но вскоре в стране могут появиться проблемы с доступностью этого продукта.

Дефицит сахара грозит украинцам из-за сокращения посевных площадей сахарной свеклы, из которой его и производят.

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По подсчетам экспертов, в 2022 году расходы на выращивание этой культуры возрастут на 44% и это повлечет за собой еще большее сокращение площадей.

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