США виділили гумдопомогу Україні, а влада збільшила штрафи за перевантажені фури – найважливіше про гроші за тиждень

Україна отримає від США 45 млн дол, а штраф за перевантаження може досягати 51 тисячі гривень / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні стартувала податкова амністія, тепер потрібно декларувати майно по-іншому, а США надали українському народові додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Понеділок. Німеччина знайшла спосіб обійти правила ЄС з "Північним потоком – 2"

У Німеччині запропонували російському "Газпрому" продати газопровід "Північний потік – 2" , Щоб обійти правила ЄС. Про це з посиланням на німецьких чиновників пише Frankfurter Allgtmeine Zeitung.

Вони вважають, що "газову директиву Євросоюзу можна обійти шляхом продажу російського газопроводу іншому сертифікованому оператору". Згідно з нормами, "Північний потік – 2" повинен бути незалежним від "Газпрому". Компанія, яка транспортує газ, повинна продавати свої потужності третім сторонам.

Загальна протяжність "Північного потоку-2" 2460 км / Фото: колаж "Сьогодні"

Вівторок. Українцям потрібно починати відкладати на старість самостійно

В Україні через 10-15 років "з солідарної пенсійної системи платити буде нічим", тому українцям потрібно дати можливість відкладати на старість самостійно. Як сказав економіст Борис Кушнірук в ефірі "Україна 24", головні проблеми накопичувальної пенсійної системи – знецінення пенсійних заощаджень, а також ризик розкрадання коштів.

На його думку, державі варто зменшити податковий тиск на економіку і на людей, тоді у них з'явиться можливість накопичувати. Економіст вважає, що спроби це централізовано робити державою завершаться лише черговим розкраданням цих коштів.

Накопичувальну систему пенсій хочуть ввести з 2023 року

Середа. Початок податкової амністії

З 1 вересня в Україні стартувала податкова амністія. Декларуванню підлягають банківські метали, гривні, долари та інші валюти. Також вказувати в декларації потрібно і майно, яке належить платнику податків, в тому числі на праві спільної або часткової спільної власності.

Також декларувати потрібно:

земельні ділянки, житлову і нежитлову нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва;

транспорті засоби;

ювелірні вироби;

предмети мистецтва;

антикваріат;

дорогоцінне каміння;

дорогоцінні метали.

цінні папери (акції, ОВДП), частини або паї в майні юридичних осіб, інші корпоративні права.

будь-які джерела отримання дивідендів чи інших видів доходу (наприклад, депозит у банку).

права інтелектуальної власності (винаходи, право власності на товарні знаки та ін.).

пам'ятні монети і банкноти.

В Україні з 1 вересня змінилося харчування в школах, а також введено в дію податкова амністія. Колаж: "Сьогодні"

Четвер. Допомога Україні від США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна надає додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги народу України.

"Ця допомога дозволяє нашим гуманітарним партнерам підтримувати багатьох з приблизно 3,4 мільйона потребують українців", – йдеться в повідомленні.

Кошти покликані забезпечити покупку:

життєво важливої їжі;

житла;

необхідних медикаментів;

питної води.

П'ятниця. Штрафи за перевантажені фури

В Україні з 1 жовтня збільшать штрафи за порушення габаритно-вагового контролю на дорогах. Таким чином хочуть збільшити контроль за проїздом великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування, тим самим збільшивши збереження і довговічність доріг.

Отже, з 1 жовтня підвищується відповідальність за порушення габаритно-вагового контролю: з 8,5 до 51 тисяч гривень. До 51 тисячі гривень також збільшив штраф за відмову проходження габаритно-вагового контролю.