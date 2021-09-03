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В Україні збільшать штрафи за перевантажені фури (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
3 вересня, 17:10
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З 1 жовтня підвищується відповідальність за порушення габаритно-вагового контролю: з 8,5 до 51 тисячі гривень
Автомобілі зможуть проходити контроль без зупинки, перебуваючи в русі / Фото: колаж "Сьогодні"
Автомобілі зможуть проходити контроль без зупинки, перебуваючи в русі / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з 1 жовтня збільшать штрафи за порушення габаритно-вагового контролю на дорогах. Про це розповів глава Укртрансбезпеки Єгор Прокопчук на своїй сторінці в Facebook.

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Таким чином хочуть збільшити контроль за проїздом великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування, тим самим збільшивши збереження і довговічність доріг.

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Як повідомив, Єгор Прокопчук, з 1 жовтня підвищується відповідальність за порушення габаритно-вагового контролю: з 8,5 до 51 тисяч гривень. До 51 тисячі гривень також збільшили штраф за відмову проходження габаритно-вагового контролю.

Це стане можливим завдяки набранню чинності певних законодавчих змін. Даний документ так само встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки в вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність авто перевізників за недотримання габаритно-вагових норм і становитиме 51 тисячу гривень.

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Штраф за порушення габаритно-вагового контролю збільшили більше ніж в п'ять разів / Фото: УНІАН
Штраф за порушення габаритно-вагового контролю збільшили більше ніж в п'ять разів / Фото: УНІАН

Також в силу вступить автоматична фіксація порушень габаритно-вагового контролю, що сильно скоротить корупційну складову цього питання. Повноцінно запрацюють WIM-комплекси (системи зважування в русі), які до цього працювали в тестовому режимі. Автомобілі зможуть проходити контроль без зупинки, перебуваючи в русі.

Дані будуть автоматично направлятися у відповідні центри, які будуть обробляти цю інформацію. Глава Укртрансбезпеки доповнив свою публікацію фотографією нового центру обробки даних з якого і будуть відправлятися штрафи.

Той самий центр обробки даних / Фото: facebook.com/yegor.prokopchuk
Той самий центр обробки даних / Фото: facebook.com/yegor.prokopchuk

Як будуть контролювати вагу авто

Аудит чекає матеріально-технічну базу Укртрансбезпеки, місця проведення габаритно-вагового контролю. Такі пункти повинні отримати відповідні сертифікати.

"Це збереже місцеві і регіональні дороги, будуть надходження до місцевих бюджетів, адже ми плануємо прийняти зміни до Бюджетного кодексу, де має бути справедливий розподіл оплати штрафів між держбюджетом, дорожнім фондом і фондом територіальних громад", – сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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WiM-станці вже на українських дорогах / Фото: Logist Today
WiM-станці вже на українських дорогах / Фото: Logist Today

Нагадаємо, що в Україні з 16 червня працюють WiM-станції – вбудовані в дорожнє полотно станції, які визначають перевантаження далекобійних фур. За перший тиждень їх роботи було виявлено 3849 порушень.

Раніше ми повідомляли, що в ході реалізації програми "Велике будівництво" в 2020 році вже було встановлено 39 комплексів "Зважування в русі". А в 2021 році планується побудувати ще 66 таких пунктів автоматичного контролю ваги транспортних засобів.

Крім того, президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить адміністративну відповідальність за порушення в сфері габаритно-вагового контролю. Народні депутати проголосували за відповідний законопроєкт №3743 ще 29 червня 2021 року.

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