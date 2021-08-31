Пенсій не буде? Чому українцям потрібно починати відкладати на старість самостійно – прогноз

Економіст Борис Кушнірук до накопичувальної пенсійної системи ставиться вкрай скептично на найближчі 10-15 років

Виплата пенсій в Україні може опинитися під загрозою / Фото: уніан

В Україні через 10-15 років "з солідарної пенсійної системи платити буде нічим", тому сьогодні українцям потрібно дати можливість відкладати на старість самостійно.

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Як сказав економіст Борис Кушнірук в ефірі "Україна 24", головними проблемами накопичувальної пенсійної системи є знецінення пенсійних заощаджень, а також ризик розкрадання коштів.

"Якщо ви зменшите податковий тиск на економіку і на людей, ви дасте їм самим можливість накопичувати. Спроби це централізовано робити державою завершаться лише черговим розкраданням цих коштів", – сказав економіст.

Він зазначив, що в цілому віра в накопичувальну пенсійну систему є, однак, в українських реаліях він ставиться до цього вкрай скептично на найближчі 10-15 років.

Додаткові виплати восени

В Україні з 1 жовтня 2021 роки для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони будуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок виростить мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

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Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше).

Нагадаємо, українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: