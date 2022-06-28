Одразу за двома тарифами: як Ощадбанк систематично списує з клієнта гроші

У банку пояснили, в чому може бути корінь проблеми / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Упродовж 10 місяців клієнт Ощадбанку потерпає від систематичного списання грошей за обслуговування рахунку.

Як розповів чоловік у відгуку на сайті "Мінфін", суми стягують одразу за двома тарифами.

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"Численні наші звернення залишаються без відповіді. Глуха стіна", – обурився клієнт.

За його словами, до фінансової установи вже писали чимало звернень з проханням скасувати подвійну тарифікацію. Чоловік також попросив представників банку відреагувати на останнього електронного листа, який він їм відправив.

Що відповіли у банку?

У службі підтримки Ощадбанку відповіли на відгук клієнта. Там припустили, що комісію знімають за обслуговування неактивного рахунку.

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"Для уникнення списання комісії варто один раз протягом року провести будь-яку операцію або поповнення", – повідомили у банку.

Водночас якщо комісія за обслуговування рахунку передбачена тарифним пакетом, то за незгоди з такою сумою клієнт має право закрити рахунок відповідно до договору комплексного банківського обслуговування (ДКБО).

Нововведення від Ощадбанку

Ощадбанк зробив можливим вхід до застосунку "Ощад 24/7" через повідомлення у месенджері Viber. Така опція з’явилась, оскільки в частково захопленому окупантами Херсонському регіоні є проблеми з мобільним зв’язком українських операторів.

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Для цього необхідно зателефонувати по вебдзвінку в контакт-центр, і банк змінює відправлення СМС на Viber. Водночас у чатботі банку в Viber доступні усі можливі функції.

Клієнти можуть скористатися усіма 34 функціями, що передбачені в застосунку. Зокрема:

перевірити баланс карткового рахунку та рахунку мобільних заощаджень;

керувати лімітами;

оформити страховку;

здійснювати перекази та платежі;

дізнатись адресу найближчого відділення/банкомату тощо.

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