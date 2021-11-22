Попит на оренду злетів до 84%: скільки коштуватиме житло на новорічні свята в Україні

Скільки українцям коштуватиме оренда житла до новорічних свят / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні новорічних свят орендодавці збільшили кількість житлових об'єктів під здачу подобово, оскільки українці вже активно шукають квартири та будинки на Закарпатті для відпочинку.

Про це йдеться у жовтневій аналітиці OLX Нерухомість.

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За даними компанії, найбільше попит в Івано-Франківську, на цілих 84%, а найпопулярніший напрямок для пошуку будинку на добу – запит Карпати.

Його українці вводили близько 6800 разів у пошуковому рядку у листопаді, далі за популярністю запити будинок з басейном, будинок з лазнею та житло в Буковелі.

"У найпопулярніших пошукових запитах простежується новорічний настрій жителів країни та їх бажання святкувати 2022 рік на Закарпатті або за містом", – зазначили в OLX.

До топ запитів також увійшли:

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"будинок з каміном",

"котедж",

"чан",

"лазня",

"новий рік",

"в горах",

"ліс".

Інтерес до квартир подобово також зріс, останнім часом такий запит шукали майже 51,2 тис. разів.

Що буде із цінами?

В цей час аналітики вказується, що орендодавці реагують на попит і збільшують кількість об'єктів, проте поки не збільшують ціни.

Вони залишаються такими ж, як на початку осені, однак у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року вже зросли від 4 до 25%.

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Найбільше подорожчали однокімнатні, в середньому на 7% по країні, а ті, хто захочуть зняти таку квартиру в Чернігові, переплатять на 20%.

Найпопулярніші об'єкти в столиці також однокімнатні квартири і вони порівняно з груднем 2020 року подорожчали на 19%. Високий показник подорожчання у Вінниці (17%), у Дніпрі та Одесі 8 та 12%.

Двокімнатні квартири подорожчання торкнулося менше, лише на 4% у середньому, найбільше двоє зросли в ціні у Львові та Вінниці (на 12,5%).

А трикімнатні квартири подобово подорожчали найменше (на 3%), але при цьому у Запоріжжі, Кропивницькому та Луцьку орендна плата за добу зросла більш ніж на 20%.

У середньому ціна на оренду квартир у Києві така:

однокімнатні 800 грн за добу;

двокімнатні 1100 грн за добу;

трикімнатні 1700 грн за добу.

В Одесі та Львові:

однокімнатні 600 грн за добу;

двокімнатні 750 та 800 грн на добу;

трикімнатні 1300 та 1200 грн на добу.

В Україні зросте податок на нерухомість

2022 року в Україні передбачено зростання податку на нерухомість, який українці платять за так звані зайві квадратні метри

Тепер, за всі квадратні метри, що перевищують норму (для квартир 60 кв. м, для будинків 120), власник змушений буде платити 90 грн. замість 70,8 грн.

Зазначається, що українцям не доведеться платити податок за всю квартиру, а лише за зайві квадрати.

Раніше "Сьогодні" писали, що в Україні подорожчали приватні будинки, а також разом з експертом розбиралися, як поділити нерухомість без заповіту.