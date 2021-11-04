Поділ спадку без заповіту: розповідаємо, як не допустити родинної війни

Разом із експертом розповідаємо про усі ньюанси поділу спадку без заповіту

Як розділити спадок без заповіту і хто має право його отримати / Фото: Колаж: Сьогодні

Заповіт значно спрощує процес розділу будь-якого майна між спадкоємцями, однак померла особа не завжди встигає залишити по собі цей документ.

"Сьогодні" разом з експертом розбиралися, як розділити нерухомість та іншу спадщину без заповіту і готові розказати вам.

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Адвокат Євген Гаркуша у ексклюзивному коментарі розповів, що основні правила, як ділити спадщина між спадкоємцями першої черги, викладено в статті 1261 ЦК України.

Ця черга спадкоємців діє і в питаннях розділу нерухомості: спочатку право на володіння активами мають діти померлого, його друга половина, а також мати та батько.

"Особливість законодавчих норм, як ділиться спадщина між дітьми, полягає в тому, що однакові права мають як усиновлені спадкоємці, так і діти, вагітність якими настала за життя спадкодавця, але народилися вони після його смерті", – зазначає експерт.

Для поділу спадщини після смерті чоловіка між дружиною і дітьми діє таке основне правило: це мають бути рівні частини для родичів першої категорії.

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"Якщо чада не досягли повноліття, у них немає можливості на вказаний момент стати правонаступником, тоді оформленням документів займається їхній представник, визначений законом, – другий із батьків або опікун".

Подружжя та діти від попереднього шлюбу

У такому випадку спадкоємці мають унаслідувати активи в однакових частинах, але це актуально лише в разі, якщо потенційних спадкоємців не всиновила інша людина, а з дружиною (чоловіком) відносини були оформлені офіційно.

"Важливий нюанс, як ділити спадщину без заповіту: його можна оскаржити, коли дорослі діти не надавали допомоги недієздатному батькові, порушили закон зі шкодою для його інтересів", – зазначає Євген Гаркуша.

Діти від першого і другого шлюбу

Вони належать до першої черговості спадкування, що визначає рівноцінні права на майно.

Але якщо діти повнолітні, а батько був непрацездатним, питання, як ділити спадщину між дітьми від різних шлюбів, може бути врегульовано в суді.

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Діти і онуки

Експерт наголошує, що онуки належать вже до другої черги спадкування.

"Тому те, як ділиться спадщина між дітьми та внуками згідно із законодавством, буде вирішено на користь дітей, але вони можуть проявити ініціативу, щоб онуки отримали певні активи їх спадщини", – наголошує Євген Гаркуша.

Важливим аспектом є те, що при розірванні шлюбу колишня друга половина втрачає право успадкування, як і при визнанні шлюбу недійсним.

Але це не стосується дітей, як рідних, так і усиновлених: спадок дістається їм порівну.

Що таке фактичне прийняття права спадщини?

Дана норма суттєво змінює правила, як ділити спадщину, якщо немає заповіту.

Наприклад, цивільна дружина, яка не менше п'яти років вела загальний побут зі спадкодавцем, і при цьому не відмовилася від спадщини, може також бути спадкоємицею, підкреслив експерт.

Що може ускладнити процедуру?

Адвокат наголошує, що поділ спадку без заповіту може факт спільного права майнової власності померлого з одним зі спадкоємців.

Тобто, якщо є інші претенденти на рухомий або нерухомий актив спадщини, що неможливо розділити, співвласнику доведеться виплатити їм грошові компенсації, або ж провести продаж майна, при нестачі фінансів для виплати іншим спадкоємцям.

Якщо обом дітям у спадок дісталась квартира, один зі спадкоємців має заплатити другому гроші за його частку цього майна або продати нерухомість і поділити кошти порівну.

Раніше "Сьогодні" також писали про те, що таке відумерла спадщина і чому вона може перейти державі.