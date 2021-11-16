Заощадити до 2,2 млн грн! Розповідаємо, як вигідно купити квартиру в Україні

Як дізналися "Сьогодні", вартість продажу житла змінюється з кожним етапом його будівництва

Експерти розповіли, як заощадити на купівлі житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку пандемії 2020 року ринок нерухомості в Україні не просто відновився, а показав значне зростання: вторинний фонд подорожчав на 16,4% за останні 1,5 року.

Як розповіли в аналітичній службі OLX Нерухомість, на 19% зросла вартість об'єктів на етапі будівництва.

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Вартість продажу житла змінюється з кожним етапом його будівництва. У Києві ціна за квартири збільшується до 69% від початку будівництва до здачі об'єкту, в Одесі – до 44%, у Львові - до 36%, у Дніпрі – до +26%, в Харкові – до +17%.

Якщо інвестувати на початковому етапі будівництва, є шанси заощадити в середньому від 108 тис. грн на однокімнатній квартирі до 2,2 млн грн за 3-кімнатну квартиру в центрі Києва порівняно з зданими об'єктами.

Як змінилися ціни на вторинному ринку за 1,5 року

Київ – +19% . Середня ціна: 1-кімнатні – $41 тис., 2-кімнатні – $59 тис. 3-кімнатні – $83,3 тис.;

. Середня ціна: 1-кімнатні – $41 тис., 2-кімнатні – $59 тис. 3-кімнатні – $83,3 тис.; Дніпро – +30% . 1-кімнатні – $29 тис., 2-кімнатні – $38 тис., 3-кімнатні – $48 тис.;

. 1-кімнатні – $29 тис., 2-кімнатні – $38 тис., 3-кімнатні – $48 тис.; Одеса – +3% . 1-кімнатні – $26 тис., 2-кімнатні – $36,5 тис., 3-кімнатні – $45 тис.;

. 1-кімнатні – $26 тис., 2-кімнатні – $36,5 тис., 3-кімнатні – $45 тис.; Харків – +21% . 1-кімнатні – $24 тис., 2-кімнатні – $35,5 тис., 3-кімнатні – $47 тис.;

. 1-кімнатні – $24 тис., 2-кімнатні – $35,5 тис., 3-кімнатні – $47 тис.; Львів – +8%. 1-кімнатні – $32 тис., 2-кімнатні – $44,7 тис., 3-кімнатні – $52 тис.

Що буде з ринком нерухомості до кінця року

Восени традиційно починається високий сезон продажів та продовжують збільшуватися ціни на квартири. Як кажуть експерти, вже у четвертому кварталі ціна на нерухомість може збільшитись ще на 3-5% за квадратний метр. Ціни залежатимуть від регіону, району, фірми-забудовника та самого ЖК.

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Очікується, що зростання цін на квартири призупиниться лише у грудні через сезон зменшення попиту. Адже зазвичай перед Новим роком українці рідше купують квартири.

Раніше ми також писали, що в Україні 2022 року збільшиться податок на квартиру.