Список банків обмежений: де можна отримати пенсію під час війни

Перелік банків для виплат пенсій не зміниться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни перелік банків для виплат пенсій, грошової допомоги, виплат із загальнообов'язкового державного соціального страхування та зарплат бюджетників не змінюватиметься протягом усього воєнного стану.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

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До списку увійшли 46 фінустанов, серед яких вже звичні Ощадбанк, ПриватБанк і Укрексімбанк, а також:

Укргазбанк;

Агропросперис Банк;

Акордбанк;

А-БАНК;

Альфа-Банк;

Банк Альянс;

Банк СХОД;

Банк інвестицій і збережень;

Банк Кредит Дніпро;

Банк Український капітал;

Глобус Банк;

Східно-український банк Гранат;

Ідея Банк;

Індустріалбанк;

Комерційний індустріальний банк;

Конкорд;

Кредитвест Банк;

Креді Агріколь Банк;

Кредобанк;

Кристалбанк;

Львів;

Метабанк;

Міжнародний інвестиційний банк;

МОТОР-БАНК;

МТБ БАНК;

ОТП Банк;

Південний;

ПІРЕУС БАНК МКБ;

Полікомбанк;

Полтава-банк;

ПРАВЕКС БАНК;

ПроКредит Банк;

ПУМБ;

РАДАБАНК;

Райффайзен Банк;

РВС БАНК;

СКАЙ БАНК;

Таскомбанк;

Укрбудінвестбанк;

УкрСиббанк;

Універсал Банк;

Юнекс Банк;

Банк СІЧ.

Мобільний застосунок ПФУ

Пенсійний фонд розробив власний мобільний застосунок, де можна дізнатись все про свою пенсію і не тільки.

Програма може бути корисною для працюючих українців, оскільки через неї можна контролювати сплату ЄСВ та нарахування страхового стажу, бачити розмір своєї зарплати та подавати заяви на зміни у пенсійній справі.

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Про те, як завантажити застосунок і які ще функції він має, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, для кого в Україні змінили правила виходу на пенсію і розповідали, що робити у випадку нестачі страхового стажу.