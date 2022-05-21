Список банков ограничен: где можно получить пенсию во время войны

Список банков для выплат пенсий не изменится / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Во время войны список банков для выплат пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и зарплатам бюджетников не будет меняться на протяжении всего военного положения.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.
В список вошли 46 финучреждений, среди которых уже привычны Ощадбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк, а также:
- Укргазбанк;
- Агропросперис Банк;
- Аккордбанк;
- А-БАНК;
- Альфа-Банк;
- Банк Альянс;
- Банк СХОД;
- Банк инвестиций и сбережений;
- Банк Кредит Днепр;
- Банк Украинский капитал;
- Глобус Банк;
- Восточноукраинский банк Гранат;
- Идея Банка;
- Индустриалбанк;
- Коммерческий индустриальный банк;
- Конкорд;
- Кредитвест Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- Кристаллбанк;
- Львов;
- Метабанк;
- Международный инвестиционный банк;
- МОТОР-БАНК;
- МТБ БАНК;
- ОТП Банк;
- Южный;
- ПИРЕУС БАНК МКБ;
- Поликомбанк;
- Полтава-банк;
- ПРАВЭКС БАНК;
- ПроКредит Банк;
- ПУМБ;
- РОДОБАНК;
- Райффайзен Банк;
- РВС БАНК;
- СКАЙ БАНК;
- Таскомбанк;
- Укрстройинвестбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсал Банк;
- Юнекс Банк;
- Банк СИЧ.
Мобильное приложение ПФУ
Пенсионный фонд разработал собственное мобильное приложение, где можно узнать все о своей пенсии и не только.
Программа может быть полезной для работающих украинцев, поскольку через нее можно контролировать уплату ЕСВ и начисление страхового стажа, видеть размер своей зарплаты и подавать заявления на изменения в пенсионном деле.
О том, как загрузить приложение и какие еще функции у него, читайте в нашем материале.
"Сегодня" также писали, для кого в Украине сменили правила выхода на пенсию и рассказывали, что делать в случае нехватки страхового стажа.