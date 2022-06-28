Спекулянти зменшили оберти – за скільки продають долар на чорному ринку

Долар на чорному ринку знову пішов униз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України знову пішов на спад після невеликого зростання.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Станом на вівторок, 28 червня, середній курс продажу американської валюти склав 35,4 грн/дол., а середній курс купівлі – 35,12 грн/дол.

Динаміка курсу 28 червня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу серед пропозицій, який нам вдалося знайти, становить 35,3 грн/дол., а найвищий – 35,7 грн/дол.

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Що впливає чорний ринок?

Інвестиційний банкір Сергій Фурса раніше розповів, що на динаміку чорного ринку впливають різні фактори. У тому числі й воєнні дії у країні.

За словами аналітика, тиск на цей ринок найближчим часом може зберегтися, але НБУ намагається полегшити ситуацію з валютою та продає мільярди доларів з резервів.

"Поки у НБУ буде можливість, включаючи наявність резервів, він триматиме фіксований курс, поки не побачить, що ризику неконтрольованого перебігу подій немає", – пояснив Фурса.

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Фурса зазначив, що проблема полягає в теоретично можливому форс-мажорі, тобто у ситуації, якщо у НБУ закінчаться резерви, так що продавати буде більше нічого. Тільки у такому разі фіксований курс зникне.

Експерт упевнений, що ймовірність форс-мажору не така велика і можна сподіватися на те, що офіційний курс і надалі залишатиметься на позначці 29,25 грн.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з курсом долара та економікою в країні, й розповідали, за скільки долар продають українські банки.