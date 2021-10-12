Угода України і ЄС про "відкрите небо" і умова США для сертифікації "Північного потоку – 2" – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Україна і ЄС підписали угоду про "відкрите небо / Фото: Колаж: Сьогодні

У Держдепартаменті США назвали важливу умову для сертифікації газопроводу "Північний потік – 2", а Україна і Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо".

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини вівторка, 12 жовтня.

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Угода про "відкрите небо"

12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо". З української сторони угоду підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зі сторони ЄС – глава дипломатії Жозеп Боррель і посол Словенії в Україні Томаш Менцін.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна досягла вагомого прогресу з часу 22 саміту. Угоду про спільний авіаційний простір вдалося підписати через 8 років.

Після підписання угоди в Україні повинні з'явитися нові лоукостер-авіалінії, а також підвищитися рівень розвитку туризму країни.

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Допомога Україні з газом

Євросоюз розглядає можливість використання українських газових сховищ для загального блага. Експерти розглядають можливості для достатнього забезпечення України газом.

Зараз обговорюють механізм збільшення можливості поставок газу від країн-членів ЄС, включаючи можливість реверсних потоків газу зі Словаччини.

Поновлення виробництва про скасування націоналізації ПриватБанку

Північний апеляційний суд відновив провадження за позовом ексакціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання націоналізації банку недійсною.

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Суд задовольнив апеляцію ексглави ПриватБанку 11 жовтня на рішення суду попередньої інстанції про припинення провадження щодо визнання недійсними угод купівлі-продажу акцій фінансової установи, в результаті яких було націоналізовано ПриватБанк.

Заява США про "Північний потік – 2"

Як розповів старший радник Держдепу США Амос Хохштайн, газопровід Північний потік – 2 повинен повністю відповідати вимогам Третього енергопакета ЄС для того, щоб бути сертифікованим.

"У регулятора Німеччині є чотири місяці. Цей період почався з 8 вересня і триватиме до 8 січня, але з можливістю продовження, щоб визначити відповідність", – сказав Хохштайн.

Потім у європейських агентств буде два місяці, щоб розглянути це рішення і прокоментувати його правомірність, зазначив спікер. По завершенні цих процедур рішення повертається регулятору і він виносить остаточний вердикт про відповідність Третьому енергопакету.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися в тому, на що впливає російський газопровід "Північний потік – 2" і чи допоможе він Європі.