Зниження світових цін на нафту і підвищення виплат жінкам-пенсіонерам – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Світові ціни на нафту знизилися, а долар подорожчав / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 17 вересня Кабмін вирішив, що з 2022 року за вихід на пенсію в 60 років жінкам буде встановлюватися підвищення до пенсії в розмірі 9%, в той же час Національний банк України розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро

Сайт "Сегодня" зібрав всі найважливіші економічні новини п'ятниці, 17 вересня.

Коли можуть сертифікувати "Північний потік – 2"

Голова Єврокомісії Вівіан Лунела заявила, що "Північний потік-2" спочатку повинен подати запит на сертифікацію німецькому регулятору, який потім повинен буде прийняти і передати в Єврокомісію свій проєкт рішення про сертифікацію, запросивши думку Єврокомісії, як наказує допрацьована Газова директива.

Коли Єврокомісія отримає цей запит , У неї буде два місяці для надання відповіді.

Підвищення виплат жінкам-пенсіонерам

Кабмін вирішив, що вже з 2022 року при виході на пенсію в 60 років жінкам буде встановлюватися підвищення до пенсії в розмірі 9%.

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"Таке підвищення збереже співвідношення в розмірах пенсій жінок при однаковій тривалості страхового стажу і заробітку в 2022 році, який є перехідним роком завершення підвищення пенсійного віку жінкам" , – йдеться в повідомленні.

Курс долара перед вихідними

Курс долара в порівнянні з попереднім банківським вдень подорожчав на 2 копійки, євро подешевшав на 15 копійок. Курс злотого і російських рублів залишилися без змін.

1 долар США – 26,67 грн;

1 євро – 31,37 грн;

1 злотий – 6,86 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

Ціни на нафту

Вартість листопадових ф'ючерсів на марку Brent на лондонській біржі ICE Futures склала 75,52 доларів за барель – це на 0,15 доларів нижче ціни, яка була на закритті попередньої сесії.

На електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX ціна ф'ючерсів на WTI досягла 72,49 за барель, знизившись на 0,12 доларів.

Також ми писали, що "Укртранснафта" вперше транспортує нафту Flotta Gold, яка видобувається у Оркнейських островів (Шотландія, Велика Британія).