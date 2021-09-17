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Світові ціни на нафту еталонних марок знизилися

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
17 вересня, 14:03
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Незважаючи на різке зниження цін, з початку поточного тижня сорти нафти WTI і Brent подорожчали приблизно на 4%
Ціни на WTI і Brent знизилися
Ціни на WTI і Brent знизилися

Вартість листопадових ф'ючерсів на марку Brent на лондонській біржі ICE Futures склала 75,52 доларів за барель – це на 0,15 доларів нижче ціни, яка була на закритті попередньої сесії.

За даними біржових торгів на сайті Investing.com, ціна на нафту впала на 0,2%.

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Експерти пов'язують зниження цін на нафту з поновленням поставок сировини в американській частині Мексиканської затоки після ураганів.

На електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX ціна ф'ючерсів на WTI досягла 72,49 за барель, знизившись на 0,12 доларів.

Поставки алжирської нафти

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Україна в червні 2021 року на тлі проблем з білоруськими нафтопродуктами також вперше здійснила поставку алжирської нафти сорту Saharan Blend для Кременчуцького НПЗ.

Зараз Україна імпортує 80% автомобільного палива. Тому на тлі загрози дефіциту білоруського палива, експорт якого становить майже половину нашого ринку нафтопродуктів, знову стало актуальним питання його заміни.

Алжир входить в список лідерів світової нафтогазовидобувної галузі. Ця країна займає сьоме місце серед провідних експортерів газу та сімнадцятого серед експортерів нафти. Держава є членом Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Форуму країн-експортерів газу.

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Також ми писали, що "Укртранснафта" вперше транспортує нафту Flotta Gold, яка видобувається у Оркнейських островів (Шотландія, Велика Британія).

нафтаBrentWTI
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