SkyUp запускає нові рейси до Європи: куди і коли можна дешево полетіти

Куди можна дешево полетіти влітку / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська компанія-лоукостер SkyUp анонсувала нові рейси до різних міст України, які почнуть курсувати вже цього літа.

Про це повідомляє видання "Акцент", посилаючись на прес-службу SkyUp.

Реклама

Нові рейси сполучатимуть Запоріжжя та Албанію, Болгарію, Грецію, Грузію, Італію, Іспанію, Кіпр, Чехію та Чорногорію.

Окрім цього, SkyUp повідомляє, що до 11 листопада можна купити квитки на літні рейси зі знижкою у 22%.

Нова українська авіакомпанія

Вже наприкінці листопада в Україні почне працювати нова авіакомпанія Air Ocean Airlines.

Реклама

У літках Air Ocean Airlines буде два види обслуговування – економ і преміум, а середня вартість квитків в один бік становить 1,5 тис грн.

Наразі авіакомпанія отримала дозволи на здійснення польотів у семи напрямках:

Київ – Амман;

Чернівці – Стамбул;

Чернівці – Київ;

Київ – Львів;

Запоріжжя – Київ;

Львів – Харків;

Львів – Дніпро.

Раніше "Сьогодні" писали, що на український ринок заходить новий іспанський лоукостер, який відкриває дешеві рейси в Європу.

Реклама

А також повідомляли, що Ryanair запускає дуже дешевий рейс з України до Італії.