Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Новости транспорта

SkyUp запускает новые рейсы в Европу: куда и когда можно дешево полететь

София Зиновьева
5 ноября, 17:00
Украинский лоукостер открывает новые рейсы из Европы в Запорожье уже следующим летом

Куда можно дешево полететь летом / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская компания-лоукостер SkyUp анонсировала новые рейсы в разные города Украины, которые начнут курсировать уже этим летом.

Про это сообщает издание "Акцент", ссылаясь на пресс-службу SkyUp.

Реклама

Новые рейсы будут соединять Запорожье и Албанию, Болгарию, Грецию, Грузию, Италию, Испанию, Кипр, Чехию и Черногорию.

Кроме того, SkyUp сообщает, что до 11 ноября можно купить билеты на летние рейсы со скидкой в 22%.

Новая украинская авиакомпания

Уже в конце ноября в Украине заработает новая авиакомпания Air Ocean Airlines.

Реклама

В летах Air Ocean Airlines будет два вида обслуживания – эконом и премиум, а средняя стоимость билетов в одну сторону составляет 1,5 тыс. грн.

В настоящее время авиакомпания получила разрешения на совершение полетов в семи направлениях:

  • Киев – Амман;
  • Черновцы – Стамбул;
  • Черновцы – Киев;
  • Киев – Львов;
  • Запорожье – Киев;
  • Львов – Харьков;
  • Львов – Днепр.

Ранее "Сегодня" писали, что на украинский рынок заходит новый испанский лоукостер, который открывает дешевые рейсы в Европу.

Реклама

А также сообщали, что Ryanair запускает очень дешевый рейс из Украины в Италию.