SkyUp запускает новые рейсы в Европу: куда и когда можно дешево полететь

Куда можно дешево полететь летом / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская компания-лоукостер SkyUp анонсировала новые рейсы в разные города Украины, которые начнут курсировать уже этим летом.

Про это сообщает издание "Акцент", ссылаясь на пресс-службу SkyUp.

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Новые рейсы будут соединять Запорожье и Албанию, Болгарию, Грецию, Грузию, Италию, Испанию, Кипр, Чехию и Черногорию.

Кроме того, SkyUp сообщает, что до 11 ноября можно купить билеты на летние рейсы со скидкой в 22%.

Новая украинская авиакомпания

Уже в конце ноября в Украине заработает новая авиакомпания Air Ocean Airlines.

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В летах Air Ocean Airlines будет два вида обслуживания – эконом и премиум, а средняя стоимость билетов в одну сторону составляет 1,5 тыс. грн.

В настоящее время авиакомпания получила разрешения на совершение полетов в семи направлениях:

Киев – Амман;

Черновцы – Стамбул;

Черновцы – Киев;

Киев – Львов;

Запорожье – Киев;

Львов – Харьков;

Львов – Днепр.

Ранее "Сегодня" писали, что на украинский рынок заходит новый испанский лоукостер, который открывает дешевые рейсы в Европу.

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А также сообщали, что Ryanair запускает очень дешевый рейс из Украины в Италию.