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SkyUp запускає нові рейси до Європи: куди можна дешево злітати

Андрій Галицький
26 січня, 14:20
Український лоукостер відкриває нові рейси з Харкова до Європи вже за кілька місяців.

Куди дешево злітати влітку на відпочинок / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила про нові напрямки з Харкова. Рейси будуть запущені влітку 2022, літати можна буде в 11 країн.

Про сказано в повідомленні прес-служби аеропорту "Харків".

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Так, літаки авіакомпанії літатимуть:

  • До Барселони (Іспанія), з 29 квітня;
  • Батумі (Грузія), з 20 травня;
  • Братиславу (Словаччина), з 29 квітня;
  • Бургас (Болгарія), з 7 червня;
  • Іракліон (Греція, Крит), з 19 травня;
  • Корфу (Греція), з 28 травня;
  • Салоніки (Греція), з 28 травня.

Крім того, лайнери будуть сідати в аеропортах таких міст:

  • Ларнака (Республіка Кіпр), з 1 травня;
  • Прага, Чехія), з 5 травня;
  • Ріміні; (Італія), з 1 червня;
  • Тель-Авів (Ізраїль), з 28 травня;
  • Тівата (Чорногорія), з 30 квітня;
  • Тирану (Албанія), з 1 червня.

Нова українська авіакомпанія

Наприкінці 2021 року в Україні з'явилася нова авіакомпанія Air Ocean Airlines .

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Пасажирам пропонують два види обслуговування – економ та преміум, а середня вартість квитків в один бік становить 1,5 тис. грн.

В даний час авіакомпанія отримала дозволи на здійснення польотів у семи напрямках :

  • Київ – Амман;
  • Чернівці – Стамбул;
  • Чернівці – Київ;
  • Київ – Львів;
  • Запоріжжя – Київ;
  • Львів – Харків;
  • Львів – Дніпро.

Раніше "Сегодня" писали, що на український ринок заходить новий іспанський лоукостер , який відкриває дешеві рейси до Європи