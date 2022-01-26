Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Новости транспорта

SkyUp запускает новые рейсы в Европу: куда можно дешево полететь

Андрей Галицкий
26 января, 14:20
Украинский лоукостер открывает новые рейсы из Харькова в Европу уже через несколько месяцев

Куда дешево слетать летом на отдых / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания SkyUp сообщила о новых направления из Харькова. Рейсы будут запущены летом 2022 года, летать можно будет в 11 стран.

Об сказано в сообщении пресс-службы аэропорта "Харьков".

Реклама

Так, самолеты авиакомпании будут летать:

  • В Барселону (Испания), с 29 апреля;
  • Батуми (Грузия), с 20 мая;
  • Братиславу (Словакия), с 29 апреля;
  • Бургас (Болгария), с 7 июня;
  • Ираклион (Греция, Крит), с 19 мая;
  • Корфу (Греция), с 28 мая;
  • Салоники (Греция), с 28 мая.

Кроме того, лайнеры будут садиться в аэропортах таких городов:

  • Ларнака (Республика Кипр), с 1 мая;
  • Прага (Чехия), с 5 мая;
  • Римини; (Италия), с 1 июня;
  • Тель-Авив (Израиль), с 28 мая;
  • Тивата (Черногория), с 30 апреля;
  • Тирана (Албания), с 1 июня.

Новая украинская авиакомпания

В конце 2021 года в Украине появилась новая авиакомпания Air Ocean Airlines.

Реклама

Пассажирам предлагают два вида обслуживания – эконом и премиум, а средняя стоимость билетов в одну сторону составляет 1,5 тыс. грн.

В настоящее время авиакомпания получила разрешения на совершение полетов в семи направлениях:

  • Киев – Амман;
  • Черновцы – Стамбул;
  • Черновцы – Киев;
  • Киев – Львов;
  • Запорожье – Киев;
  • Львов – Харьков;
  • Львов – Днепр.

Ранее "Сегодня" писали, что на украинский рынок заходит новый испанский лоукостер, который открывает дешевые рейсы в Европу.