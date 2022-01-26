SkyUp запускает новые рейсы в Европу: куда можно дешево полететь

Куда дешево слетать летом на отдых / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания SkyUp сообщила о новых направления из Харькова. Рейсы будут запущены летом 2022 года, летать можно будет в 11 стран.

Об сказано в сообщении пресс-службы аэропорта "Харьков".

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Так, самолеты авиакомпании будут летать:

В Барселону (Испания), с 29 апреля ;

; Батуми (Грузия), с 20 мая ;

; Братиславу (Словакия), с 29 апреля;

Бургас (Болгария), с 7 июня;

Ираклион (Греция, Крит), с 19 мая;

Корфу (Греция), с 28 мая;

Салоники (Греция), с 28 мая.

Кроме того, лайнеры будут садиться в аэропортах таких городов:

Ларнака (Республика Кипр), с 1 мая;

Прага (Чехия), с 5 мая;

Римини; (Италия), с 1 июня;

Тель-Авив (Израиль), с 28 мая;

Тивата (Черногория), с 30 апреля;

Тирана (Албания), с 1 июня.

Новая украинская авиакомпания

В конце 2021 года в Украине появилась новая авиакомпания Air Ocean Airlines.

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Пассажирам предлагают два вида обслуживания – эконом и премиум, а средняя стоимость билетов в одну сторону составляет 1,5 тыс. грн.

В настоящее время авиакомпания получила разрешения на совершение полетов в семи направлениях:

Киев – Амман;

Черновцы – Стамбул;

Черновцы – Киев;

Киев – Львов;

Запорожье – Киев;

Львов – Харьков;

Львов – Днепр.

Ранее "Сегодня" писали, что на украинский рынок заходит новый испанский лоукостер, который открывает дешевые рейсы в Европу.