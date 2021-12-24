SkyUp оголосив про масштабний розпродаж квитків: як отримати знижку до 50%

Пасажир повинен заповнити листа до Санта-Клауса / Фото: Колаж: Сьогодні
Авіакомпанія SkyUp Arilines влаштувала для пасажирів святкову акцію до Нового Року. Квитки на рейси можна купити зі знижкою від 10% до 50%, та про знижку можна дізнатись лише у новорічну ніч.
Інформація про акцію розміщена на офіційному сайті компанії.
Для того, щоб отримати знижку необхідно на офіційному сайті SkyUp натиснути "написати листа". Пасажир заповнює листа до Санта-Клауса. Далі у формі, що з'явиться, потрібно вказати свої особисті дані та обрати рейс, що цікавить.
Знижки діятимуть лише на рейси, які виконуватимуть до 22 квітня 2022 року. Обрати можна будь-який із заявлених у розкладі польотів.
Важливо правильно вказати ім'я та прізвище, оскільки на електронну пошту у новорічну ніч прийде лист із промокодом зі знижкою.
Скористатись цією пропозицією українці зможуть протягом двох тижнів, до 14 січня 2022 року включно.
Проте, кількість пасажирів не може перевищувати вказану під час заповнення форми. А оплатити квитки можна лише банківською картою. Також не можна використовувати кошти з особистого балансу пасажира.
Нові рейси в Європу
Українська авіакомпанія Bees Airline запустила нові рейси зі Львова, їх виконуватимуть не лише до Києва, а і до Праги, Барселони та Тбілісі.
До Праги рейси будуть виконувати двічі на тиждень – по понеділках та п'ятницях. Коштуватимуть такі квитки від 1335 грн в один бік.
А у Барселону Bees Airline літатиме у середу та неділю. Квитки на літак коштують від 1605 грн.
Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія SkyUp пропонує знижки для мандрівників – можна всього за 99 доларів полетіти в Казахстан.
Нагадаємо, що на український ринок заходить новий іспанський лоукостер, який відкриває дешеві рейси в Європу.