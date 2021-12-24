SkyUp объявил о новогоднем спецпредложении: как получить скидку до 50%

Пассажир должен заполнить письмо к Санта-Клаусу / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания SkyUp Arilines устроила для пассажиров праздничную акцию в Новый Год. Билеты на рейсы можно купить со скидкой от 10% до 50%, но о скидке можно узнать только в новогоднюю ночь.

Информация об акции размещена на официальном сайте компании.

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Для того чтобы получить скидку необходимо на официальном сайте SkyUp нажать "написать письмо". Пассажир заполняет письмо Санта-Клаусу. Далее в форме, которая появится, нужно указать свои личные данные и выбрать интересующий рейс.

Скидки будут действовать только на рейсы, выполняемые до 22 апреля 2022 года. Выбрать можно любой из заявленных в расписании полетов.

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Важно правильно указать имя и фамилию, так как на электронную почту в новогоднюю ночь придет письмо с промокодом со скидкой.

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Воспользоваться этим предложением украинцы смогут в течение двух недель, до 14 января 2022 включительно.

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Однако количество пассажиров не может превышать указанное при заполнении формы. А оплатить билеты можно только банковской картой. Также нельзя использовать средства по личному балансу пассажира.

Новые рейсы в Европу

Украинская авиакомпания Bees Airline запустила новые рейсы из Львова, их будут выполнять не только в Киев, но и в Прагу, Барселону и Тбилиси.

В Прагу рейсы будут выполнять дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Стоят такие билеты от 1335 грн в одну сторону.

А в Барселону Bees Airline будет летать в среду и воскресенье. Билеты на самолет стоят от 1605 грн.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания SkyUp предлагает скидки для путешественников – можно всего за 99 долларов улететь в Казахстан.

Напомним, что на украинский рынок заходит новый испанский лоукостер, открывающий дешевые рейсы в Европу