"Скотське житло" та рабство? Що насправді чекає українських заробітчан у Польщі

Заробітчани в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відчуваючи дефіцит робочої сили, Польща активно приймає до себе на працю українських заробітчан, які шукають ту ж роботу різними методами. Одним із таких є звернення до відповідних агентств з працевлаштування за кордоном.

"Сьогодні" поспілкувався із заробітчанином з Волині та дізнався про негативні сторони "солодких" пропозицій агентств. Як допоміжний інструмент ми використали також відгуки на відкритому майданчику, де українці діляться своїми враженнями від тієї чи іншої роботи за кордоном.

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Максим — заробітчанин, що вже більше 5 років їздить до Польщі. Він розповідає, що дійсно хорошу роботу знайти важко, той, хто їде вперше, взагалі не має розраховувати на золоті гори, що йому пообіцяли.

Якщо ви думаєте, що будете тривалий час працювати на своїй першій роботі в Польщі, то помиляєтесь. Більшість з моїх знайомих кидали першу роботу через два місяці праці, бо їх не влаштовувало практично нічого, і шукали іншу. Місця змінювали, поки не знайшли те, що їм потрібно, і де платять нормальні гроші, — говорить Максим.

Але він не зауважив момент: на практиці це втілюється, коли робота неофіційна, там ти взагалі ніяких гарантій не маєш.

Агентства же пропонують роботу офіційну. Хтось за вакансії просить гроші, а хтось влаштовує безкоштовно з пакетом усіх документів. Проте навіть це не вбереже від невиконаних обіцянок. За словами заробітчанина Максима Гука, основними критеріями, на які часто можуть скаржитись українці є:

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умови проживання;

заробітна плата.

Розглянемо кожен з них більш детально.

"Скотські" умови в Польщі

Одні агентства надають всю необхідну інформацію про місце проживання кандидата на ту чи іншу вакансію ще до його приїзду на працю, а інші, як от одне з Івано-Франківських "контор", пропонує людям "скотське житло". Про це заявив на форумі відгуків заробітчанин. Він написав, що умови жахливі, чоловіки та жінки проживають в одній кімнаті, дверей немає, а кухня одна на 18 людей.

З приводу житла тут запевняють, що умови цілком нормальні, а по суті тупо віддають тебе у рабство... — написав чоловік.

Там же заробітчанка Наталія зазначила, що саме житло дуже брудне, а жити з вами будуть людини чотири.

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В коментарі "Сьогодні" заробітчанин Максим Гук, що умови проживання в Польщі будуть подібно лотереї, адже 90% фірм економлять на вас. Та й средня ціна ліжко-місця коливається в межах 350-600 злотих (з умовами не найкращими), не всі агентства можуть собі це дозволити.

Не зарплата, а копійки

Найважливішим критерієм, звісно, є заробітна плата. Українці готові навіть платити за вакансію, якщо вона відповідає заявленим вимогам. Проте недобросовісні агентства цим користуються і буває, що беруть гроші за працевлаштування не лише в заробітчанина, але й у фірми, яка шукає людей на роботу.

Такою історією поділився на форумі Сергій. Чоловік написав, що заплатив за вакансію 150 євро, а коли приїхав на місце, то зрозумів, що з оплатою його "розвели" та й робота виявилася "така собі".

А потім ще дізнався, що ця вакансія повинна була бути безкоштовною, завод цій "конторі" і так гроші платить за те, що вони людей знаходять, — написав Сергій.

Своєю історією поділився і Михайло про одне із кадрових агентств в Польщі. Чоловік зазаначив, що із заробітною платою його "надули".

"Пропонують роботу на складі у 2000 злотих (14 тис грн) зарплатою, коли заплатив за вакансію у 4-6 тис. (24-42 тис грн)", – скаржиться заробітчанин.

Після скарги йому пообіцяли надати іншу роботу, однак упродовж трьох тижнів пропозиція так і не надійшла.

Тож наостанок рекомендуємо: перевіряйте всю можливу інформацію про ту чи іншу компанію в інтернеті на різноманітних форумах, де не боти, а справжні люди залишають свої відгуки та описують свою історію співпраці.

Податки заробітчан

Українських заробітчан зобовʼязали сплачувати податки на зароблене за кордоном. Ставка для тих країн, з якими підписано міждержавну угоду, становить різницю між 19,5% і місцевим податком. За несплату українцям загрожує адміністративна відповідальність.

Сума податку складається з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Розглянемо на конкретному прикладі: якщо країна, в якій працює українець, має податкову ставку, приміром, 10%, то в Україні заробітчанин сплатить тільки різницю, а це — 9,5%.

Раніше ми також розповідали історію про заробітчанина, який знайшов свій прихисток у Німеччині, а також розбиралися в питанні, чому українські лікарі масово їдуть до Німеччини.

Ми також розповідали, чи готова Польща до потоку українських мігрантів у випадку війни в Україні.