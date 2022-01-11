Скільки разів українцям підвищать пенсії у 2022 році – графік

Підвищення торкнеться і непрацюючих пенсіонерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Крім січневого підвищення пенсій, до кінця 2022 року на українців чекає ще п'ять етапів, під час яких українцям підвищать виплати. Масово пенсії перерахують лише двічі – з 1 березня непрацюючим пенсіонерам та з 1 квітня – працюючим. Інші етапи – лише окремим категоріям одержувачів.

З 1 березня

Першого дня весни пройде щорічна індексація пенсій. Вона стосуватиметься непрацюючих пенсіонерів, а перерахунок буде індивідуальним. Сума зростання прив'язана до зростання середньої зарплати в Україні та інфляції. Цей перерахунок буде автоматичним. Українцям не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду.

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Примітно, що під цю індексацію підпадуть деякі категорії пенсіонерів, які виключили 2017 року.

З 1 березня індексують надбавки за вік. Отже, пенсіонери віком від 80 років отримуватимуть по 500 грн на місяць, а пенсіонери 75-80 років – по 400 грн.

З 1 квітня

Цього дня індексують пенсії працюючих пенсіонерів. І ці виплати будуть індивідуальними, а в них враховують поточну зарплату пенсіонера та отриманий страховий стаж.

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Зазначимо, що працюючим пенсіонерам не виплачують надбавки та доплати.

З 1 липня

Влітку підвищать максимальні та мінімальні пенсії. Вони зростуть на тлі зростання прожиткового мінімуму. Для пенсіонерів він становитиме 2027 грн.

З 1 липня зросте мінімальна пенсія. Вона збільшиться від 1934 грн до 2027 грн, а максимальна – від 19 340 до 20 270 грн.

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А разом із зростанням мінімалки та максималки зростуть і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.

З 1 жовтня

На початку жовтня розшириться програма додаткових виплат, вона розшириться на пенсіонерів 70-75 років. Вони отримають по 300 грн доплати на місяць. Більше того, якщо у них є 30 років стажу для жінок та 35 для чоловіків, то їхня пенсія не зможе бути меншою за 3000 грн.

З 1 грудня

Наприкінці року підвищать мінімальні та максимальні виплати. Тоді збільшиться мінімальна пенсія. Як і прожитковий мінімум для пенсіонерів, вона збільшиться з 2027 грн до 2093 грн, а максимальна зміниться з 20 270 до 20 930 грн.

Тоді ж встановлять мінімальну пенсію у розмірі 2500 грн для непрацюючих пенсіонерів у віці 60-70 років за наявності достатнього стажу (30 років для жінок, 35 – для чоловіків).

Якщо ж стаж становитиме 20-30 років у жінок та 25-35 років у чоловіків, виплата становитиме від 2093 грн до 2500 грн.

Пенсії чорнобильцям

З 1 січня українці, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, зможуть отримати збільшений розмір пенсійні виплати. Відомо, що розмір пенсії буде розраховуватись, виходячи з п'ятикратного розміру мінімалки на 1 січня – 6500 гривень.

Так, з початку наступного року пенсійні виплати для людей, які мають:

першу групу інвалідності становитимуть не менше 14 600 гривень;

другу групу інвалідності – не менше ніж 9500 гривень;

третю групу інвалідності – не менше ніж 7000 гривень.

Раніше ми повідомляли, що жінки, які вийдуть на пенсію 2022 року, отримають надбавку до пенсії. Доплата буде щомісячною та довічною і може досягати 25% від розміру пенсії.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій, багато українців отримають пенсію, розмір якої менший від фактичного прожиткового мінімуму.