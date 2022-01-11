Сколько раз украинцам повысят пенсии в 2022 году – график

Повышение коснется и неработающих пенсионеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Помимо январского повышения пенсий, до конца 2022 года украинцев ждет еще пять этапов, во время которых украинцам повысят выплаты. Массово пенсии пересчитают лишь два раза – с 1 марта неработающим пенсионерам и с 1 апреля – работающим. Остальные же этапы – лишь для отдельных категорий получателей.

С 1 марта

В первый день весны пройдет ежегодная индексация пенсий. Она коснется неработающих пенсионеров, а пересчет будет индивидуальным. Сумма роста привязана к росту средней зарплаты в Украине и инфляции. Этот перерасчет будет автоматическим. Украинцам не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.

Реклама

Примечательно, что под эту индексацию попадут некоторые категории пенсионеров, которые исключили в 2017 году.

С 1 марта индексируют и надбавки за возраст. Таким образом, пенсионеры старше 80 лет будут получать по 500 грн в месяц, а пенсионеры 75-80 лет – по 400 грн.

С 1 апреля

В этот день индексируют пенсии работающих пенсионеров. И эти выплаты будут индивидуальными, а в них учитывают текущую зарплату пенсионера и полученный страховой стаж.

Реклама

Отметим, что работающим пенсионерам не выплачивают надбавки и доплаты.

С 1 июля

Летом повысят максимальные и минимальные пенсии. Они вырастут на фоне роста прожиточного минимума. Для пенсионеров он составит 2027 грн.

С 1 июля вырастет минимальная пенсия. Она увеличится с 1934 грн до 2027 грн, а максимальная – с 19 340 до 20 270 грн.

Реклама

А вместе с ростом минималки и максималки возрастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

С 1 октября

В начале октября расширится программа дополнительных выплат, она расширится на пенсионеров 70-75 лет. Они получат по 300 грн доплаты в месяц. Больше того, если у них есть 30 лет стажа для женщин и 35 для мужчин, то их пенсия не сможет быть менее 3000 грн.

С 1 декабря

В конце года повысят минимальные и максимальные выплаты. Тогда увеличится минимальная пенсия. Как и прожиточный минимум для пенсионеров она увеличится с 2027 грн до 2093 грн, а максимальная изменится с 20 270 до 20 930 грн.

Тогда же установят минимальную пенсию в размере 2500 грн для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин).

Если же стаж составит 20-30 лет у женщин и 25-35 лет у мужчин, выплата составит от 2093 грн до 2500 грн.

Пенсии чернобыльцам

С 1 января украинцы, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, смогут получить увеличенный размер пенсионных выплат. Известно, что размер пенсии будет рассчитываться, исходя из пятикратного размера минималки на 1 января – 6500 гривен.

Так, с начала следующего года пенсионные выплаты для людей, которые имеют:

первую группу инвалидности, составят не менее 14 600 гривен;

вторую группу инвалидности – не менее 9500 гривен;

третью группу инвалидности – не менее 7000 гривен.

Ранее мы сообщали, что женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году, получат надбавку к пенсии. Доплата будет ежемесячной и пожизненной и может достигать 25% от размера пенсии.

Напомним, что несмотря на то, что в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, многие украинцы получат пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума.