Перерасчет выплат украинцев: кому повысят пенсии с 1 января

Повышение коснется и лиц, которые остались без кормильца

Пенсионные выплаты на 9% увеличатся и для женщин, которые появились на свет до 1962 года / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 января 2022 года для некоторых украинцев повысят пенсионные выплаты. Произведут перерасчет пенсий в начале 2022 года лишь трем категориям украинцев.

Пенсии 60-летним

С 1 января на 9% увеличатся пенсионные выплаты для женщин, которые родились до 1962 года.

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Отметим, что таким женщинам для выплат пенсий учитывается период официальной работы и срок воспитания детей.

Также, начисляется стаж и по отпуску по рождению детей и беременности.

Но, для получения таких выплат есть условие. Надбавка 60-летним женщинам положена при условии, что ранее им не назначалась никакая другая пенсия.

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Пенсии семьям погибших в ООС/АТО

С 1 января 2022 года повысят минимальные пенсии семьям погибших защитников Украины. Такие повышенные выплаты получат более двух тысяч человек.

На выплаты могут претендовать нетрудоспособные отец, мать, супруга (супруг) погибшего. Такие украинцы получат минимум 7800 грн, при том, что сейчас минимальная пенсия составляет 6100 грн.

Чтобы оформить пенсию в связи с потерей кормильца, члены семьи погибшего в ООС/АТО должны предъявить документы от военного учреждения о дате и причинах смерти военного.

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Также, понадобится справка о составе семьи с подтверждением родственных отношений. А органам соцзащиты нужны будут документальные подтверждения, что члены семьи погибшего военного действительно являются нетрудоспособными и находились на его содержании.

Пенсии чернобыльцам

С 1 января украинцы, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, смогут получить увеличенный размер пенсионных выплат. Известно, что размер пенсии будет рассчитываться, исходя из пятикратного размера минималки на 1 января – 6500 гривен.

Так, с начала следующего года пенсионные выплаты для людей, которые:

имеют первую группу инвалидности, составят не менее 14 600 гривен;

имеют вторую группу инвалидности – не менее 9500 гривен;

имеют третью группу инвалидности – не менее 7000 гривен.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году украинцам десять раз повышали пенсии, речь идет не только о росте минималки, но и об индексации выплат.

Напомним, что некоторые украинцы могут лишиться части пенсии, если у них изменились обстоятельства, например устроились на работу и не уведомили об этом Пенсионный фонд. Тогда произошла переплата и деньги отчислят.