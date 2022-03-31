"Сільпо" відновили популярну послугу – що можуть замовити українці

"Сільпо" повертає послуги, які скасували через війну / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Протягом березня під час воєнного стану мережі супермаркетів поступово почали відкривати свої магазини у різних містах України та відновлювати свої послуги. Наприкінці місяця "Сільпо" відновили послугу планової доставки.
Вона доступна у шести містах України. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Де можна замовити доставку
Послуга доступна у таких містах:
- Ужгород;
- Кам'янець-Подільський:
- Хмельницький;
- Чернівці;
- Львів;
- Івано-Франківськ.
Доставку можна замовити у цих містах, а також у радіусі 15 км навколо них.
Послуга коштує:
- в межах міста – 49 грн;
- далека доставка – 99 грн.
Щоб зробити замовлення, потрібно перейти на сайт.
Деякі магазини "Сільпо" закриваються
Мережа з 21 березня тимчасово закриває 34 магазини у Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях.
Магазини закриваються у зв’язку з тим, що компанії необхідно перелаштувати логістичні маршрути та налагодити постачання під час воєнних дій.
"Щойно зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – повідомили в компанії.
Детально про те, які точки будуть закриті, читайте у нашому матеріалі.
Також "Сьогодні" розповідали, що "Сільпо" підписали меморандум з Мінсоцполітики про співпрацю у наданні гуманітарної допомоги людям із вразливих категорій та тим, хто постраждав від воєнних дій. Також читайте, у яких супермаркетах можна зняти готівку на касі.