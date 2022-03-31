"Сильпо" восстановили популярную услугу – что могут заказать украинцы

"Сильпо" возвращает услуги, которые отменили из-за войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
В течение марта во время военного положения сети супермаркетов постепенно начали открывать свои магазины в разных городах Украины и возобновлять свои услуги. В конце месяца "Сильпо" возобновили услугу плановой доставки.
Она доступна в шести городах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Где можно заказать доставку
Услуга предоставляется в следующих городах:
- Ужгород;
- Каменец-Подольский:
- Хмельницкий;
- Черновцы;
- Львов;
- Ивано-Франковск.
Доставку можно заказать в этих городах и в радиусе 15 км вокруг них.
Услуга стоит:
- в пределах города – 49 грн;
- дальняя доставка – 99 грн.
Чтобы сделать заказ, нужно перейти на сайт.
Некоторые магазины "Сильпо" закрываются
Сеть с 21 марта временно закрывает 34 магазина в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.
Магазины закрываются из-за того, что компании необходимо перестроить логистические маршруты и наладить поставки во время военных действий.
"Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – сообщили в компании.
Подробно о том, какие точки будут закрыты, читайте в нашем материале.
Также "Сегодня" рассказывали, что "Сільпо" подписали меморандум из Минсоцполитики о сотрудничестве в предоставлении гуманитарной помощи людям из уязвимых категорий и пострадавшим от военных действий. Также читайте, в каких супермаркетах можно снять наличные на кассе.