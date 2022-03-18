"Сільпо" підписала угоду з Мінсоцполітики – що зміниться у роботі магазинів

Кому "Сільпо" допомагатиме продуктами / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Міністерство соціальної політики та мережа супермаркетів Сільпо уклали меморандум про співпрацю у наданні гуманітарної допомоги людям із вразливих категорій та тим, хто постраждав від воєнних дій.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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Глава відомства Марина Лазебна заявила, що налагоджена співпраця для забезпечення харчовими продуктами малозабезпечених сімей з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю.

"Сільпо" за цим меморандумом залучатиме гуманітарну допомогу з-за кордону, забезпечуватиме логістику та обладнає точки видачі харчових продуктів у супермаркетах.

З боку Мінсоцполітики – організація "зелених коридорів", щоб люди могли отримати свою допомогу, та координація процесу.

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"Кожне постачання контролюється. Продаж товарів, що надійшли як гуманітарна допомога, виключена", – заявила Марина Лазебна.

Вона також зазначила, що у межах співпраці вже надійшла перша партія продуктів – це бутильована вода, хліб, макарони, картопля та батончики.

Як працюють супермаркети під час війни

Введення воєнного стану в Україні змінило роботу всіх установ і навіть продуктових магазинів.

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Супермаркети "Сільпо" продовжують працювати, проте графік роботи магазинів змінюється залежно від конкретної ситуації у конкретному місті та тривалості комендантської години.

Актуальну інформацію можна дізнатися у соціальних мережах та в офіційних чатах у Telegram та Viber.

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