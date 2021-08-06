Швейцарський SOCAR вирішив виробляти зелений водень

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Компанія SOCAR Energy Switzerland візьме участь в проекті будівництва заводу з виробництва зеленого водню в Швейцарії. Планується, що завод запрацює вже в кінці 2022 року. Екологічно чисте паливо буде поставлятися на станцію техобслуговування на автомагістралі Фуксберг, де SOCAR встановить водневі заправки.

Завод вироблятиме від 1 тис. До 1,2 тис. Тонн зеленого водню в рік, повідомляє Angi. За підрахунками фахівців, це дозволить уникнути викиду близько 14 тис. Тонн CO 2 на рік.

У перспективі також з'явиться інфраструктура для доставки зеленого водню і на інші автозаправки в Швейцарії.

Наступним етапом проекту стане використання тепла, яке виділяється при виробництві зеленого водню, для обігріву будинків. Згідно з планом, такий теплової енергії вистачить на 1300 будинків в районах Хьофе і Марш.

Також творці проекту мають намір протестувати додавання водню в існуючу газорозподільну мережу EW Hofe.

ЄС робить ставку на водень

Швейцарія, хоч і не входить до ЄС, в цілому дотримується європейської стратегії "зеленого переходу".

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Європейський Союз вже ініціював водневу стратегію, яка допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. Стратегія передбачає, що загальний обсяг інвестицій в водень в Європі може скласти від 180 до 470 млрд євро до 2050 року.

В такому випадку до 2050 року водень може забезпечити до 24% світової потреби в енергоресурсах, його щорічні продажі складуть 630 млрд євро.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником водню в Європейський Союз.

Але для зміцнення позицій водневої енергетики в Європі вкрай важливо вирішити питання:

виробництва зеленого водню (за допомогою поновлюваних джерел енергії);

транспортування і зберігання водню – він вибухонебезпечний при контакті з повітрям в досить високій концентрації; до того ж водень має найменшою щільністю у всесвіті, тому його не можна зберігати так само компактно, як природний газ.

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