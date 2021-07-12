Русский
$ 27,32
32,41
  1. Новини економіки
  2. Авто новини

Автогігант Renault зайнявся розвитком водневих заправок в Європі

12 липня 2021 14:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Для цього масштабного проекту французька компанія створила альянс з американцями

Renault і Plug Power створили підприємство Hyvia

Renault і Plug Power створили підприємство Hyvia / Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Французький автовиробник Renault на тлі активного розвитку водневої енергетики в Європі створив альянс з американською фірмою Plug Power. Разом вони заснували підприємство Hyvia – під цим брендом вже до кінця 2021 року в Європі почнуть з'являтися водневі зарядні станції для авто, пише Electrive.

Слово "Hyvia" розшифровується як: "Hy" – "hydrogen" – "водень"; "Via" – "шлях".

Реклама

Hyvia намір побудувати в Європі водневу екосистему, що включатиме виробництво, зберігання і розподіл водню за допомогою заправних станцій для великих компаній і місцевих громад.

Не пропусти!
Найкращим гравцем Євро-2020 визнали безробітного. Але він – герой фіналу Італія – Англія

Дилери Renault продаватимуть і водневі заправні станції, а також здаватимуть їх в оренду.

Те ж стосується вантажівок і автобусів на паливних елементах. Таких у Renault буде три, все на основі моделі Master. Нові автомобілі Renault будуть оснащені батареєю на 33 кВт-год, паливної батареєю на 30 кВт, резервуарами, що містять від 3 до 7 кг водню, в залежності від версії. Вони будуть харчуватися як електричною енергією з батареї, так і енергією на основі водню.

Реклама

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перший в історії комерційний паром на водні запустять в США. Sea Change зможе два дні працювати на одному баку водню, за раз паром перевозить більше 80 пасажирів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Glusco відновив продаж бензину? Ми перевірили, що відбувається на АЗС
Glusco відновив продаж бензину? Ми перевірили, що відбувається на АЗСАвто
Російський автогонщик із дівчиною заживо згоріли в машині
Російський автогонщик із дівчиною заживо згоріли в машиніФормула-1
Не розженешся. Всі автомобілі в Європі обладнають системою обмеження швидкості
Не розженешся. Всі автомобілі в Європі обладнають системою обмеження швидкостіАвто
Два заводи на всю країну: в Україні пожвавилося виробництво авто
Два заводи на всю країну: в Україні пожвавилося виробництво автоАвто
Продажі вантажівок в Україні побили рекорд за 8 років: ТОП-5 популярних марок
Продажі вантажівок в Україні побили рекорд за 8 років: ТОП-5 популярних марокАвто
Сервісні центри МВС перестали видавати водійські права
Сервісні центри МВС перестали видавати водійські праваАвто

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти