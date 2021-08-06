"Північний потік – 2" обов'язково використають для шантажу України – МЗС Польщі

Збігнєв Рау розкритикував "Північний потік - 2" / Фото: Wikipedia, Reuters/Maxim Shemetov

Росія планує використовувати газопровід "Північний потік – 2" для політичного шантажу України та країн Центральної Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю чеському виданню "Ехо", пише Polskie Radio.

"Росія сигналізує про те, що використовуватиме газопровід "Північний потік – 2" як інструмент політичного шантажу проти України і Центральної Європи", – сказав Рау.

Він нагадав, що вже 18 років кожен склад польського уряду залишається при думці, що "Північний потік – 2" – не що інше, як "інструмент російської диверсії", який покликаний знищити єдність західної демократії і НАТО.

Готовність "Північного потоку – 2"

"Північний потік – 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Зараз проєкт готовий на 99%.

Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу .

. До завершення другої нитки, як заявляють в РФ, залишається близько 70 км.

Будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще близько 2-3 місяців потрібно на тести і сертифікацію, тому газ по "трубі" пустять до кінця 2021 року.

"Північний потік – 2" – це російський магістральний газопровід до Німеччини через Балтійське море (довжина – 1234 км в один бік, 2468 км – по двох нитках).

Це розширення "Північного потоку", але воно має іншу точку входу, яка розташована в районі Усть-Луги на південному березі Фінської затоки. Ще одна відмінність – маршрут "Північного потоку – 2" пролягає в обхід острова Борнхольм.

Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн:

Німеччина (85 км);

Росія (118 км);

Данія (147 км);

Фінляндія (374 км);

Швеція (510 км).

Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина оголосили, що офіційно домовилися про завершення будівництва "Північного потоку-2". Країни опублікували спільну декларацію з обіцянками Києву, в яких рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України і її європейський шлях.

Ці домовленості не влаштували Україну та Польщу. Київ і Варшава сумніваються в здатності угоди США і Німеччини гарантувати енергетичну і політичну безпеку України і всієї Європи в разі запуску "Північного потоку – 2".