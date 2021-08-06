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"Північний потік – 2" обов'язково використають для шантажу України – МЗС Польщі

6 серпня, 11:46

Ксенія Капустинська

Офіційна Варшава вкотре попередила про небезпеку запуску російського газопроводу в обхід України

Збігнєв Рау розкритикував "Північний потік - 2" / Фото: Wikipedia, Reuters/Maxim Shemetov

Росія планує використовувати газопровід "Північний потік – 2" для політичного шантажу України та країн Центральної Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю чеському виданню "Ехо", пише Polskie Radio.

"Росія сигналізує про те, що використовуватиме газопровід "Північний потік – 2" як інструмент політичного шантажу проти України і Центральної Європи", – сказав Рау.

Він нагадав, що вже 18 років кожен склад польського уряду залишається при думці, що "Північний потік – 2" – не що інше, як "інструмент російської диверсії", який покликаний знищити єдність західної демократії і НАТО.

Готовність "Північного потоку – 2"

"Північний потік – 2" – це російський магістральний газопровід до Німеччини через Балтійське море (довжина – 1234 км в один бік, 2468 км – по двох нитках).

Це розширення "Північного потоку", але воно має іншу точку входу, яка розташована в районі Усть-Луги на південному березі Фінської затоки. Ще одна відмінність – маршрут "Північного потоку – 2" пролягає в обхід острова Борнхольм.

Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн:

Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина оголосили, що офіційно домовилися про завершення будівництва "Північного потоку-2". Країни опублікували спільну декларацію з обіцянками Києву, в яких рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України і її європейський шлях.

Ці домовленості не влаштували Україну та Польщу. Київ і Варшава сумніваються в здатності угоди США і Німеччини гарантувати енергетичну і політичну безпеку України і всієї Європи в разі запуску "Північного потоку – 2".

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