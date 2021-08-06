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"Северный поток – 2" обязательно используют для шантажа Украины – МИД Польши

6 августа, 11:46

Ксения Капустинская

Официальная Варшава в очередной раз предупредила об опасности запуска российского газопровода в обход Украины

Збигнев Рау раскритиковал "Северный поток - 2" / Фото: Wikipedia, Reuters/Maxim Shemetov

Россия планирует использовать газопровод "Северный поток – 2" для политического шантажа Украины и стран Центральной Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью чешскому изданию "Эхо", пишет Polskie Radio.

"Россия сигнализирует о том, что будет использовать газопровод "Северный поток – 2" как инструмент политического шантажа против Украины и Центральной Европы", – сказал Рау.

Он напомнил, что уже 18 лет каждый состав польского правительства остается при мнении, что "Северный поток – 2" – ничто иное как "инструмент российской диверсии", который призван уничтожить единство западной демократии и НАТО.

Готовность "Северного потока – 2"

"Северный поток – 2" – это российский магистральный газопровод в Германию через Балтийское море (длина – 1234 км в одну сторону, 2468 км – по двум ниткам).

Это расширение "Северного потока", но оно имеет другую точку входа, которая расположена в районе Усть-Луги на южном берегу Финского залива. Еще одно различие – маршрут "Северного потока – 2" пролегает в обход острова Борнхольм.

Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран:

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства "Северного потока-2". Страны опубликовали совместную декларацию с обещаниями Киеву, в которых решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь.

Эти договоренности не устроили Украину и Польшу. Киев и Варшава сомневаются в способности соглашения США и Германии гарантировать энергетическую и политическую безопасность Украины и всей Европы в случае запуска "Северного потока – 2".

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