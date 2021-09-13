"Північний потік – 2" не встигнуть запустити до кінця року

Компанія подала заявку на сертифікацію газопроводу як незалежного транспортного оператора / Фото: Колаж: Сьогодні

Рішення про сертифікацію "Північного потоку-2" Федеральним мережевим агентством Німеччини буде прийнято до 8 січня 2022 року. Таким чином "Газпром" не зможе запустити першу нитку "Північного потоку-2" на початку жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Федерального мережевого агентства Німеччини (BNA), передає S&P Global.

Виявилося, що регулятор тільки почав розглядати заявку компанії Nord Stream 2 AG на сертифікацію як незалежного транспортного оператора. На даному етапі, компанія надала всі необхідні документи для початку перевірки. Їх подали ще в червні.

У Федеральному мережевому агенстві Німеччини повідомили, що процедура розгляду документів займе до чотирьох місяців. Тобто рішення буде прийнято до 8 січня наступного року.

Після цього проєкт постанови передадуть в Європейську комісію для коментарів.

Крім того, регулятор вже попередив "Газпром", що якщо необхідні вимоги не будуть виконані на момент введення газопроводу в експлуатацію, BNA вважатиме це правопорушенням.

Завершення будівництва "Північного потоку – 2"

10 вересня російський газопровід "Північний потік – 2" повністю добудували.

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік – 2" повністю завершено", – повідомили в "Газпромі".

Як очікують в "Газпромі", поставки газу по газопроводу "Північний потік – 2" можуть почати з 1 жовтня.

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2"на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило, що не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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