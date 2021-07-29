Сенатори зважилися на шантаж Байдена через "Північний потік – 2"

Сенатори-республіканці вимагають санкцій проти "Північного потоку - 2" / Фото: Pixabay, REUTERS, REUTERS/Hannibal Hanschke
Група сенаторів-республіканців Конгресу США пригрозила заблокувати двох кандидатів на державні посади, якщо адміністрація президента Джо Байдена не змінить свою позицію щодо "Північного потоку – 2" і не введе нові санкції стосовно проекту.
Про це йдеться в листі сенаторів на ім'я міністра фінансів США Джанет Йеллен, пише Bloomberg.
Йдеться про кандидатури Брайана Нельсона і Елізабет Розенберг, які були висунуті на посади в Мінфіні. Ці посади передбачають контроль над фінансовими санкціями.
Щоб у республіканців вийшло заблокувати цих кандидатів, досить, щоб голосування підтримав хоча б один сенатор-демократ, що виступає проти завершення будівництва "Північного потоку – 2".
Що говориться в листі
Сенатори закликають президента і виконавчу владу "змінити курс щодо "Північного потоку – 2 ".
"Газопровід "Північний потік – 2" безпосередньо завдає шкоди інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів... Якщо цей проєкт буде завершений, він посилить згубний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує крихку безпеку України, і сприятиме подальшій російської агресії", – йдеться в листі Пета Тумі та 11 інших республіканців з Банківського комітету Сенату.
Вони вимагають, щоб адміністрація Байдена наклала санкції на "Північний потік – 2" відповідно до Закону про протидію супротивникам США.
Тим часом "Північний потік – 2" вже завершено на 99%. Газ по "трубі" планують пустити до кінця 2021 року.
Потужність газопроводу планується на рівні 55 млрд куб. м газу в рік. "Північний потік – 2" проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Ленінградській області до балтійського узбережжя Німеччини, це в основному морський газопровід.
Нагадаємо:
- В кінці травня Байден вирішив відмовитися від нових санкцій стосовно швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Старі обмеження лишилися.
- У Білому домі також заявляли, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.
- В кінці липня США і Німеччина досягли угоди про запуск "Північного потоку – 2". ці домовленості не влаштували Україну та Польщу.
Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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