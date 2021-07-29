Сенатори зважилися на шантаж Байдена через "Північний потік – 2"

Республіканці загрожують блокувати кандидатів на державні посади, але для цього їм знадобиться допомога хоча б одного демократа

Сенатори-республіканці вимагають санкцій проти "Північного потоку - 2" / Фото: Pixabay, REUTERS, REUTERS/Hannibal Hanschke

Група сенаторів-республіканців Конгресу США пригрозила заблокувати двох кандидатів на державні посади, якщо адміністрація президента Джо Байдена не змінить свою позицію щодо "Північного потоку – 2" і не введе нові санкції стосовно проекту.

Про це йдеться в листі сенаторів на ім'я міністра фінансів США Джанет Йеллен, пише Bloomberg.

Йдеться про кандидатури Брайана Нельсона і Елізабет Розенберг, які були висунуті на посади в Мінфіні. Ці посади передбачають контроль над фінансовими санкціями.

Щоб у республіканців вийшло заблокувати цих кандидатів, досить, щоб голосування підтримав хоча б один сенатор-демократ, що виступає проти завершення будівництва "Північного потоку – 2".

Що говориться в листі

Сенатори закликають президента і виконавчу владу "змінити курс щодо "Північного потоку – 2 ".

"Газопровід "Північний потік – 2" безпосередньо завдає шкоди інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів... Якщо цей проєкт буде завершений, він посилить згубний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує крихку безпеку України, і сприятиме подальшій російської агресії", – йдеться в листі Пета Тумі та 11 інших республіканців з Банківського комітету Сенату.

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Вони вимагають, щоб адміністрація Байдена наклала санкції на "Північний потік – 2" відповідно до Закону про протидію супротивникам США.

Тим часом "Північний потік – 2" вже завершено на 99%. Газ по "трубі" планують пустити до кінця 2021 року.

Потужність газопроводу планується на рівні 55 млрд куб. м газу в рік. "Північний потік – 2" проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Ленінградській області до балтійського узбережжя Німеччини, це в основному морський газопровід.

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Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":